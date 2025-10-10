Está no ES?

Odete em Jardim da Penha? Débora Bloch brinca nas redes sociais e diverte capixabas

Post de capixaba relacionando a morte da vilã com possíveis suspeitos do ES chegou à própria atriz

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:45

A pergunta que não quer calar: Quem matou Odete Roitman? Nós, de HZ, podemos até não ter essa resposta ainda, mas temos uma certeza: ela está em terras capixabas. Um post no Instagram relacionando a morte da vilã com possíveis suspeitos do ES chegou à própria Débora Bloch.

O reels, publicado pelo perfil Desfato.Leo, o influenciador cogita, de forma bem humorada, que o assassino de Odete foi a pessoa que “acabou” com o passe escolar de papel ou quem mandou demolir a saudosa passarela da Ufes. O vídeo ainda reflete que o desfecho desse caso, segundo a ‘capixabologia’, é que a vilã não está morta, mas perdida na praça Philogomiro Lannes, conhecida como "pracinha da Flash Vídeo".

Em resposta, Bloch comentou: “Meu bem, Odete não está perdida na pracinha da flash. Odete está na prainha para o Movimento Cidade, só chegou muito adiantada”.

Débora Bloch brinca nas redes sociais e diverte capixabas Crédito: Reprodução/Carlos Alberto Silva/Globo

A resposta da atriz divertiu os capixabas e gerou curiosidade por ter ‘afinidade’ com o evento, que neste ano contou com shows de Caetano Veloso, Marina Sena e Pabllo Vittar. O perfil do Movimento Cidade também entrou na brincadeira e respondeu Débora Bloch: “Seu lugar está reservado aqui! A gente te esconde, Odete”.

Fato é que em breve descobriremos quem matou Odete Roitman. Mas apesar do final emblemático de Vale Tudo, parece que esse não será o “verdadeiro” fim de Odete. Pelo menos, não aqui no Espírito Santo.

