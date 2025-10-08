Vale Tudo

Maria de Fátima é favorita à assassina de Odete Roitman, mostra pesquisa

Relatório põe Marco Aurélio e Celina na segunda posição

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:53

Maria de Fátima (Bella Campos) durante cena de 'Vale Tudo' Crédito: Divulgação/Globo

Enquanto não é revelado quem assassinou Odete Roitman na nova versão de "Vale Tudo", o público toma as redes sociais com palpites e teorias. Segundo um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a principal suspeita de ter cometido o crime é Maria de Fátima, personagem de Bella Campos na novela escrita por Manuela Dias.

Ela lidera a pesquisa com 23%, seguida por Marco Aurélio e Celina, irmã de Odete, que empatam na marca dos 21%. César e Heleninha, também entre os principais suspeitos que devem ser interrogados no episódio desta terça (7), aparecem com 18% e 13%, respectivamente. Até mesmo Ana Clara, personagem que supostamente foi morta por Odete, marcou presença no relatório, com 4% de menções no X.

Os dados do levantamento também mostram que a hashtag "Vale Tudo" nunca havia sido tão usada em um mesmo dia quanto nesta segunda-feira (6), quando o episódio emblemático foi ao ar. A novela foi mencionada cerca de 130 mil vezes e provocou quase 3 milhões de provocações no X.

A pesquisa ainda revela que a dimensão transmídia da narrativa se mostrou uma estratégia de sucesso. Tida por muitos usuários como um dos poucos aspectos positivos da nova versão de "Vale Tudo", Odete ganhou as redes na noite desta segunda (6) a partir de obituários e notícias abertamente ficcionais, fora as menções que consagraram a nova versão da vilã ao longo da carreira da novela.

