Vale Tudo

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' provoca furor e críticas nas redes sociais

A vilã vivida por Débora Bloch foi assassinada nesta segunda-feira, 6

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:36

Odete Roitman morre em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira, 6, movimentou as redes sociais ao exibir a aguardada morte de Odete Roitman. Interpretada por Debora Bloch na nova versão da novela da Globo, a vilã foi encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive.

Na última cena do episódio, Odete apareceu falando com alguém a quem chamava de "meu bem" e disse: "Ninguém atira em Odete Roitman". A pessoa, no entanto, atirou à queima-roupa, matando a antagonista na hora.

No X, antigo Twitter, espectadores comentaram a trama de Manuela Dias. Confira abaixo algumas reações:

"Todo respeito aos artistas mas nem parece q Manuela Dias escreveu Justiça de tão ruim que recriou a trama de Vale Tudo! Muito ruim", escreveu um usuário do X

"Eu mudando de opinião a cada comentário sobre quem matou Odete porque são argumentos super validos", registrou outro.

Todo respeito aos artistas mas nem parece q Manuela Dias escreveu Justiça de tão ruim que recriou a trama de Vale Tudo! Mt ruim #ValeTudo pic.twitter.com/JdDURYzTdw — Don Diego (@kinlann) October 7, 2025

eu mudando de opinião a cada comentário sobre quem matou odette porque sao argumentos super validos #ValeTudo pic.twitter.com/38NqupFhEF — mpbicha (@araujsk) October 7, 2025

Ela aprendeu a jogar xadrez em uma semana. Ela aprendeu a atirar em 30 segundos. Ela é a maior que nós temos.#ValeTudo pic.twitter.com/PVgAABsuGH — Janaína Oliveira (@Jana_Oliveira1) October 7, 2025

todo mundo indo matar a odete com uma pistola



o olavinho:#ValeTudo pic.twitter.com/rqcKlXBZBF — welder (@welderferre) October 7, 2025

toda vez que mostra essa porta do copacabana palace meu coração para #ValeTudo pic.twitter.com/zUQsOYYAAi — sarinha (@taystgirl) October 7, 2025

Perfil de Ernesto Olavo:



- Podcaster

- Vendedor de Bebê Reborn

- Produtor pornô

- Ex-fuzileiro naval

- Sniper

- Claustrofóbico#ValeTudo pic.twitter.com/DAPRYZmTZQ — Mark Garcia (@eumarkgarcia) October 7, 2025

sabia que já tinha visto essa cena antes em algum lugar #ValeTudo pic.twitter.com/UraFIvyW0J — yuri (@bittrb_) October 7, 2025

E o assassino da Odete é TIAGO ROITMAN.



Esquecido pela família, sem aparecer na novela há meses, ele aprendeu a atirar em fóruns e resolveu se vingar da avó.



Pode favoritar e me cobrar depois! Quem me conhece sabe que eu nunca errei um assassino da Odete antes. #ValeTudo pic.twitter.com/7sPBSnlEA6 — Chico Barney (@chicobarney) October 7, 2025

