Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' provoca furor e críticas nas redes sociais

A vilã vivida por Débora Bloch foi assassinada nesta segunda-feira, 6

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:36

O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira, 6, movimentou as redes sociais ao exibir a aguardada morte de Odete Roitman. Interpretada por Debora Bloch na nova versão da novela da Globo, a vilã foi encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive.

Na última cena do episódio, Odete apareceu falando com alguém a quem chamava de "meu bem" e disse: "Ninguém atira em Odete Roitman". A pessoa, no entanto, atirou à queima-roupa, matando a antagonista na hora.

No X, antigo Twitter, espectadores comentaram a trama de Manuela Dias. Confira abaixo algumas reações:

"Todo respeito aos artistas mas nem parece q Manuela Dias escreveu Justiça de tão ruim que recriou a trama de Vale Tudo! Muito ruim", escreveu um usuário do X

"Eu mudando de opinião a cada comentário sobre quem matou Odete porque são argumentos super validos", registrou outro.

