Mistério

"Estão fazendo bolão", diz Debora Bloch sobre a morte de Odete Roitman

Crime abre o maior mistério da novela na reta final, que já vinha rendendo assunto nas redes sociais sobre quem será o autor do crime no remake

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 22:12

Odete (Debora Bloch) usa figurino inspirado na versão de 1988 de 'Vale Tudo' Crédito: Beatriz Damy /Globo

Nesta segunda-feira (6), os telespectadores se despedem de Odete Roitman. No capítulo, a empresária interpretada por Debora Bloch em "Vale Tudo" é encontrada morta no quarto de hotel, pouco antes de deixar o país com César (Cauã Reymond).

O crime abre o maior mistério da novela na reta final, que já vinha rendendo assunto nas redes sociais sobre quem será o autor do crime no remake. "Aonde quer que eu vá, as pessoas me dizem que já estão fazendo bolão sobre o assassino de Odete. Está me parecendo que as pessoas já estão mobilizadas", comentou Bloch.

Para atriz, assumir o posto da vilã imortalizada por Beatriz Segall na primeira versão foi tanto peso quanto prazer. Ela afirmou que o papel foi um grande desafio, mas também muito prazeroso. "Ver que o público abraçou essa nova versão da personagem foi gratificante demais", disse a atriz.

Se no ar Odete colecionava inimigos, nos bastidores Bloch garante que a energia era oposta. A interprete da vilã contou que se divertiu durante as gravações. Ela complementou elogiando a parceria entre o elenco e equipe da novela.

Com a despedida de Odete da trama, a atriz confessa estar vivendo um mix de sentimentos com o adeus à personagem. "A satisfação de ter conseguido fazer um trabalho legal, sentir que as pessoas gostaram.Por outro, o cansaço natural de um ano de entrega total, com muita disciplina e dedicação. Estou feliz com o resultado, mas também sentindo aquela emoção de encerrar um ciclo tão especial. E, sim, já sonhando com as férias."

Este vídeo pode te interessar