Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman no Copacabana Palace

'Suspeitos' do assassinato ganharam drinks especiais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:32

Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman Crédito: Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace

Na noite de segunda (6), o país parou na frente da TV para assistir ao capítulo da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo). E quem também fez isso, só que numa reunião em pleno Copacabana Palace, foi o elenco da trama de Manuela Dias.

Eles se encontraram para ver juntos o momento mais aguardado da história. Nomes como Debora Bloch, Carolina Dieckmmann, Leandro Lima, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Malu Galli estiveram presentes.

Em clima de expectativa e descontração, os artistas se reuniram no pool bar do hotel, onde viveu a personagem ao longo da trama. O evento contou com uma carta de drinques exclusiva preparada pelo chefe de bares do Copa, Stephano Giglio, que desenvolveu um coquetel para cada um dos "suspeitos".

Com a alta expectativa para o capítulo, a emissora conseguiu grandes índices de audiência pelo Brasil.

Segundo dados prévios do Kantar Ibope, o capítulo exibido entre 21h25 e 22h38 conseguiu média de 30 pontos de audiência na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil.

Foi a primeira vez desde janeiro de 2024 que uma novela das nove da Globo atinge tal marca. Os resultados também foram bons em outras partes do país, como Rio de Janeiro e Salvador.

Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman

Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace
Elenco de 'Vale Tudo' se reúne para ver capítulo da morte de Odete Roitman por Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace

