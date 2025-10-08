Reta final

'Vale Tudo': suspeitos da morte de Odete Roitman são chamados para depor

Em ‘Vale Tudo’, cinco personagens são apontados como suspeitos da morte de Odete Roitman

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:21

César, Fátima, Marco Aurélio, Celina e Heleninha em Vale Tudo Crédito: Globo/ Manoella Mello

Em ‘Vale Tudo’, cinco personagens são apontados como suspeitos da morte de Odete (Debora Bloch). No capítulo desta quarta (08/10), César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos) são convocados pelo delegado Mauro (Claudio Jaborandy) para prestarem seus depoimentos.

A chegada dos suspeitos à delegacia reforça o clima de mistério e tensão que envolve a morte da matriarca. Afinal, cada um carrega motivações ocultas, comportamentos suspeitos e relações complexas com a vítima, o que torna a investigação ainda mais intrigante.

