Carnaval fora de época

Debora 'Bloco' reúne fãs de 'Vale Tudo' e celebra personagens da novela

Ponto de encontro foi prédio que abrigou a TCA, empresa da bilionária Odete Roitman, na ficção

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 12:01

Debora 'Bloco' reúne fãs de 'Vale Tudo' no Rio Crédito: Lola Ferreira/Folhapress

Foliões do Rio de Janeiro fizeram um Carnaval fora de época para comemorar o sucesso de "Vale Tudo" na reta final da novela. Após a morte de Odete Roitman no remake, uma mobilização online criou o Debora Bloco, uma bem-humorada homenagem ao remake, curtida pela própria Debora Bloch, atriz que interpreta a vilã. "Eu iria se estivesse viva", escreveu a artista nos comentários.

Na manhã deste sábado (11), cariocas caracterizados como os personagens dançaram, cantaram e fizeram a festa no centro da cidade com fantasias caprichadas, como a da pedagoga Gabriela Marraschi, 49, que foi de Odete Roitman logo após ser assassinada: sob um saco preto, como aquele no qual seu corpo foi colocado. O vestido também era parecido com o que ela usava quando foi morta.

Odete no caixão? Também tinha -uma criação da estilista Camila Pinto, 36. Heleninha Roitman de cabecinha meio torta e segurando uma garrafa de uísque, várias Solanges, com peruca ruiva e lacinhos no cabelo também participaram do desfile.

Debora 'Bloco' reúne fãs de 'Vale Tudo' no Rio Crédito: Lola Ferreira/Folhapress

A publicitária Julia Zeker, 30, decidiu relembrar uma das frases célebres da novela, dita por Solange em meio à principal briga com Maria de Fátima e estampou na camisa: "Você pode enganar todo o mundo por quase todo tempo, quase todo mundo por todo tempo, mas você não pode enganar todo mundo por todo tempo". Além disso, investiu numa peruca ruiva e tiara vermelha, itens clássicos da personagem.

O ponto de encontro foi na Avenida Chile, em frente ao prédio comercial que ficou conhecido como "prédio da TCA", após o remake.

Aldeíde, Raquel, Marco Aurélio e seus suspensórios foram alguns dos personagens homenageados, sempre com um toque carnavalesco. A filósofa Luana Jericó, 42, criou uma fantasia a partir da fase em que Raquel (Taís Araújo), vende sanduíches na praia. O figurino caprichado incluía detalhes como a pochete vernelha, igualzinha a que ela usava.

Memes que tomaram a internet também ganharam a rua, como a "água saborizada" servida pelo mordomo Eugênio à Celina. A Polícia Militar escoltava o prédio residencial enquanto os foliões se reuniam no lado oposto da rua. O bloco não divulgou o trajeto nem o horário de previsão de término.

