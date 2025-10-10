Editorias do Site
'Vale Tudo': depoimento de Fátima empolga as redes sociais

Capítulo desta quinta-feira, 9, trouxe relatos de César, Celina, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:37

'Vale Tudo': Heleninha, Celina, Marco Aurélio, Fátima e César são suspeitos de matar Odete Roitman
O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira, 9, movimentou as redes sociais ao começar a exibir os depoimentos dos cinco suspeitos de matar Odete Roitman (Debora Bloch): César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Todos eles estiveram com Odete momentos antes do crime e foram na delegacia prestar contas à polícia.

Fátima teve destaque especial no episódio. Ela jurou para Raquel (Taís Araujo) que não cometeu o crime, mas escondeu alguns fatos do delegado. O capítulo também trouxe imagens inéditas do dia do crime, entre elas Fátima no quarto de Odete.

Veja abaixo algumas das principais reações no X (antigo Twitter) sobre o desenrolar da trama de Manuela Dias que chega ao fim em 17 de outubro.

