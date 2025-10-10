Novela

'Vale Tudo': depoimento de Fátima empolga as redes sociais

Capítulo desta quinta-feira, 9, trouxe relatos de César, Celina, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:37

'Vale Tudo': Heleninha, Celina, Marco Aurélio, Fátima e César são suspeitos de matar Odete Roitman Crédito: Globo/Reprodução

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira, 9, movimentou as redes sociais ao começar a exibir os depoimentos dos cinco suspeitos de matar Odete Roitman (Debora Bloch): César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Todos eles estiveram com Odete momentos antes do crime e foram na delegacia prestar contas à polícia.

Fátima disse que não fez nada com a Odete 🤨 Mas será que ela contou a história completa? 😳 #ValeTudo pic.twitter.com/yT1gaen57c — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 10, 2025

Fátima teve destaque especial no episódio. Ela jurou para Raquel (Taís Araujo) que não cometeu o crime, mas escondeu alguns fatos do delegado. O capítulo também trouxe imagens inéditas do dia do crime, entre elas Fátima no quarto de Odete.

Veja abaixo algumas das principais reações no X (antigo Twitter) sobre o desenrolar da trama de Manuela Dias que chega ao fim em 17 de outubro.

Esse depoimento da Fátima ficou mais parecendo uma fofoca #ValeTudo pic.twitter.com/kKYvhVNVSW — É só toni (@EsooToni) October 10, 2025

A Maria De Fátima que entrevistou o delegado? Pq foi o que pareceu #ValeTudo pic.twitter.com/WQ5eblPHp5 — BIG G! (@BigHottieG) October 10, 2025

cortou na hora em que a fátima pega a arma da bolsa. digamos que ela esteja falando a verdade, a odete não tava com essa garrafa quando morreu né?



acho que a fátima não teve coragem e guardou, nem chegou a errar tiro nenhum #ValeTudo pic.twitter.com/a6HWHr9n3K — alex dunphy barbosa (@thkalinda) October 10, 2025

“o senhor já foi corno, seu delegado?”



“eu logo vi as RED FLAGS”



“tava tudo na santa paz do SUBORNO”



“eu não tenho provas mas isso é seu trabalho que é o delegado”



todas essas falas da fátima pra um delegado kkkkk ela é muito especial #ValeTudo pic.twitter.com/1BmkzdyklT — alex dunphy barbosa (@thkalinda) October 10, 2025

"uma VELHA POBRE encontra um ALEIJADO MORIMBUNDO"



em um depoimento a fatima atacou todas as minorias possíveis #valetudo pic.twitter.com/9O8le7DIF2 — luan (@luanziie) October 10, 2025

O delegado assim escutando a Celina desabafar sobre a família #ValeTudo pic.twitter.com/AjSLtoI2ik — viih ४ 🐝📖 (@sylkidaya) October 10, 2025

