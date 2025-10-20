Editorias do Site
‘Três Graças’ estreia hoje na TV Gazeta com drama, emoção e suspense

Nova trama das nove marca o retorno de Aguinaldo Silva e promete fortes reviravoltas logo no primeiro capítulo

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:38

Novela "Três Graças" Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Prepare-se para novas emoções no horário nobre da TV Gazeta com a estreia de “Três Graças”, nova novela das nove, que começa nesta segunda-feira (20). Criada e escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, a trama promete conquistar o público com uma mistura de drama, humor, emoção e mistério, além de marcar o retorno de Aguinaldo ao principal horário da teledramaturgia da emissora.

O capítulo de estreia começa com Gerluce (Sophie Charlotte) em meio a uma manhã turbulenta: a suspeita de que sua filha Joélly (Alana Cabral), de apenas 15 anos, está grávida reacende lembranças dolorosas de sua própria juventude e de sua mãe, Lígia (Dira Paes), que também enfrentou uma gravidez precoce.

Enquanto mãe e filha lidam com o medo e a descoberta, Lígia luta contra uma doença grave e o ineficaz tratamento oferecido pela Fundação Ferette, levantando questionamentos sobre o acesso à saúde e à dignidade.

Novela "Três Graças" Crédito: Globo/ Fabiano Battaglin

Entre emoções e tensões, o destino de Gerluce cruza com o do policial Paulinho (Rômulo Estrela) e com o de Arminda (Grazi Massafera), sua exigente patroa, quando a jovem doméstica é flagrada diante de uma misteriosa escultura, As Três Graças, peça central do suspense que vai movimentar a trama.

A abertura da novela é um espetáculo à parte: inspirada no mito grego das três divindades que representam beleza, fertilidade e encanto, traz Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral em uma dança simbólica de luz e transformação.

Criada por Julia Rocha, Christiano Calvet e Eduarda Aquino, a sequência mistura arte e natureza, embalada por um feat inédito de Thiaguinho e Negra Li, que interpretam o clássico samba “Clareou”.

‘Três Graças’ estreia hoje na TV Gazeta com drama, emoção e suspense Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Após o “Jornal Nacional”, o público vai conhecer os primeiros dramas e segredos de “Três Graças”. E, logo depois da estreia, o Tela Quente exibe a aventura “Jungle Cruise”, com Dwayne Johnson e Emily Blunt.

Os seis primeiros capítulos de “Três Graças” estarão disponíveis gratuitamente no Globoplay, ampliando o acesso à nova história que promete emocionar, surpreender e celebrar a força feminina em todas as suas formas.

