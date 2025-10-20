Televisão

'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'

Cantor estreia como ator em nova trama das nove de Aguinaldo Silva, vivendo o personagem Misael

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:48

O cantor Belo no lançamento da novela 'Três Graças', da Globo, na Pina Contemporânea, em São Paulo Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Belo está prestes a viver um novo capítulo em sua trajetória artística --e, desta vez, longe dos palcos. O cantor fará sua estreia como ator em "Três Graças", próxima novela das nove da Globo, assinada por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios.

Na produção, ele interpreta Misael, um homem simples e batalhador, morador de uma comunidade fictícia de São Paulo. "É uma nova fase da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz, de coração. Tudo tem sido especial. Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar", afirma.

Na trama, Misael é um viúvo que tenta reconstruir a vida após perder a esposa, vítima de um esquema de falsificação de remédios comandado por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). O personagem encontra apoio em Joaquim (Marcos Palmeira), um homem solitário que trabalha num ferro-velho interditado por irregularidades.

"Meu personagem tem um pouco de mim. Ele é um cara de origem humilde, criado na periferia, cheio de sonhos e de fé. Eu também vim de uma comunidade, também vivi as lutas e as vitórias de quem acredita no que faz. Acho que o público vai se identificar com ele, porque o Misael entra na casa das pessoas com amor, com carinho, com verdade", conta.

O cantor, conhecido pela energia nos shows, afirma que levou esse mesmo espírito para os bastidores da novela. "O pessoal diz que eu sou a animação do set. Eu vivo cantando, conversando, rindo... e acho que isso é parte de quem eu sou. Tento levar alegria por onde passo. O clima de trabalho tem sido incrível, de muito respeito e aprendizado. Estou cercado por um elenco estelar, e cada cena é uma aula."

Apesar da empolgação, Belo admite que o desafio é grande. "Tudo é difícil quando é a primeira vez. A atuação exige outra entrega, outro tempo, outro corpo. No começo, dá aquele frio na barriga, claro, mas estou me jogando com a mesma paixão que sempre tive pela música", diz.

Com uma carreira de mais de 30 anos, o cantor encara o novo ofício como uma extensão natural. "Sempre levei amor e musicalidade nas minhas canções, e quero que o Misael traga isso também. Ele é um personagem que fala de esperança, de recomeço, e eu me apaixonei por essa história logo de cara. Espero que o público sinta o mesmo", comenta.

Para Belo, estrear em uma novela das nove é uma realização que vai além da carreira. "É um sonho. Eu cresci assistindo às novelas, vendo grandes artistas que me inspiraram. Agora estou ali, fazendo parte disso. É um presente, e estou aproveitando cada segundo", afirma.

Ele ainda comemora a boa recepção que a trama vem ganhando nas redes sociais, antes mesmo da estreia. "Quero que as pessoas se emocionem, se vejam nas histórias e sintam o coração bater junto com o Misael. Porque, no fim, é disso que se trata: tocar o público. E isso é o que eu sempre busquei, em qualquer palco", afirma.

