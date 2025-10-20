'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:48
Belo está prestes a viver um novo capítulo em sua trajetória artística --e, desta vez, longe dos palcos. O cantor fará sua estreia como ator em "Três Graças", próxima novela das nove da Globo, assinada por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios.
Na produção, ele interpreta Misael, um homem simples e batalhador, morador de uma comunidade fictícia de São Paulo. "É uma nova fase da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz, de coração. Tudo tem sido especial. Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar", afirma.
Na trama, Misael é um viúvo que tenta reconstruir a vida após perder a esposa, vítima de um esquema de falsificação de remédios comandado por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). O personagem encontra apoio em Joaquim (Marcos Palmeira), um homem solitário que trabalha num ferro-velho interditado por irregularidades.
"Meu personagem tem um pouco de mim. Ele é um cara de origem humilde, criado na periferia, cheio de sonhos e de fé. Eu também vim de uma comunidade, também vivi as lutas e as vitórias de quem acredita no que faz. Acho que o público vai se identificar com ele, porque o Misael entra na casa das pessoas com amor, com carinho, com verdade", conta.
O cantor, conhecido pela energia nos shows, afirma que levou esse mesmo espírito para os bastidores da novela. "O pessoal diz que eu sou a animação do set. Eu vivo cantando, conversando, rindo... e acho que isso é parte de quem eu sou. Tento levar alegria por onde passo. O clima de trabalho tem sido incrível, de muito respeito e aprendizado. Estou cercado por um elenco estelar, e cada cena é uma aula."
Apesar da empolgação, Belo admite que o desafio é grande. "Tudo é difícil quando é a primeira vez. A atuação exige outra entrega, outro tempo, outro corpo. No começo, dá aquele frio na barriga, claro, mas estou me jogando com a mesma paixão que sempre tive pela música", diz.
YouTube Três Graças: a sua nova novela das 9! TV Globo A SUA NOVA NOVELA DAS 9 Em #TrêsGraças, Gerluce (Sophie Charlotte) integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Além dessas três mulheres, também tem a Fundação F... https://www.youtube.com/watch?v=hR7WzkZ8hVs *** Com uma carreira de mais de 30 anos, o cantor encara o novo ofício como uma extensão natural. "Sempre levei amor e musicalidade nas minhas canções, e quero que o Misael traga isso também. Ele é um personagem que fala de esperança, de recomeço, e eu me apaixonei por essa história logo de cara. Espero que o público sinta o mesmo", comenta.
Para Belo, estrear em uma novela das nove é uma realização que vai além da carreira. "É um sonho. Eu cresci assistindo às novelas, vendo grandes artistas que me inspiraram. Agora estou ali, fazendo parte disso. É um presente, e estou aproveitando cada segundo", afirma.
Ele ainda comemora a boa recepção que a trama vem ganhando nas redes sociais, antes mesmo da estreia. "Quero que as pessoas se emocionem, se vejam nas histórias e sintam o coração bater junto com o Misael. Porque, no fim, é disso que se trata: tocar o público. E isso é o que eu sempre busquei, em qualquer palco", afirma.
