Cantor Zé Elias agita lançamento da novela Coração Acelerado na TV Gazeta

Evento ainda contou com a presença do sertanejo Alvaro Nobre. Nova novela das 7 da TV Gazeta estreou nesta segunda (12)

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:00

A música sertaneja marcou a estreia da novela Coração Acelerado Crédito: Reprodução Instagram @zeeliascantor | Globo/Manoella Mello

O auditório da TV Gazeta ficou em clima de festa nesta segunda-feira (12) com o lançamento oficial da novela "Coração Acelerado". O evento reuniu convidados, artistas e imprensa para celebrar a estreia da nova produção, que promete conquistar o público com uma combinação envolvente de romance, humor e música sertaneja.

O destaque do evento foi o show exclusivo de Zé Elias, que abriu a programação em grande estilo antes da exibição do primeiro capítulo da trama. Após a apresentação, os convidados puderam assistir à estreia da novela diretamente no auditório.

Além de Zé Elias, também marcaram presença o cantor Álvaro Nobre, nome importante da música sertaneja capixaba. Assim como a protagonista da novela, Agrado Garcia (Isadora Cruz), os artistas compartilham a mesma trajetória: a luta para transformar a paixão pela música em uma carreira de sucesso.

Durante o evento, Álvaro Nobre comentou a conexão entre sua história e a narrativa da trama:

É o lançamento de uma novela que tem tudo a ver com o meu negócio, com o meu projeto Álvaro Nobre, que é a música sertaneja. Afinal, todo artista está sempre em busca do seu lugar ao sol, e essa é uma história muito bonita. Por isso, fico muito feliz de estar aqui, sendo lembrado e podendo compartilhar esse momento com vocês.

O cantor Álvaro Nobre revisitou a trajetória no quadro "Resenha Litoral" Crédito: Reprodução/Instagram/@alvaronobreoficial

Zé Elias também falou à imprensa, em entrevistas às rádios Litoral e Gazeta, sobre sua trajetória. Questionado se imaginava chegar tão longe, o cantor respondeu de forma emocionada:

Eu só queria cantar na minha cidade. Comecei o Serestão do Zé só com um teclado, bem simples, sem grandes expectativas, porque eu não queria me iludir de novo. Mas as pessoas começaram a me incentivar, a dizer que eu era bom, e isso foi me levando adiante. Quando me chamam, eu vou, e assim tudo foi acontecendo.

Natural de Linhares, Zé Elias assinou um contrato com o escritório comandado por Gusttavo Lima, e passou a integrar o casting da produtora. Recentemente, o cantor e compositor capixaba ganhou um ônibus de luxo do Gusttavo Lima, personalizado com o projeto “Serestão do Zé” que roda todo o país.

CORAÇÃO ACELERADO

Atrama acompanha a trajetória de Agrado Garcia, protagonizada por Isadora Cruz, uma jovem cantora e compositora talentosa que cresceu na estrada, entre palcos improvisados e viagens pelo interior do Brasil. Criada em um ambiente musical ao lado da mãe e da madrinha, Agrado carrega o sonho de transformar sua paixão pela música em uma carreira de sucesso.

O destino da personagem se cruza com o de João Raul (Filipe Bragança), um astro sertanejo que, ainda na infância, compartilhou com Agrado uma conexão especial. Anos depois, já famoso, ele passa a procurar nas redes sociais a garota do passado, sem imaginar que ela está mais próxima do que imagina. Esse reencontro movimenta a trama e desperta conflitos, paixões e disputas, incluindo a influência de Naiane (Isabelle Drummond), uma influenciadora digital que não aceita perder espaço.

Além do romance, Coração Acelerado destaca a força feminina na música sertaneja e traz uma narrativa que valoriza sonhos, autonomia e identidade. A trilha sonora tem papel central na história, funcionando como parte do enredo e reforçando a emoção de cada capítulo.

Com personagens carismáticos, uma história atual e um clima leve e envolvente, Coração Acelerado promete acelerar o coração do público e marcar as noites da TV Gazeta.

