Cantor Zé Elias agita lançamento da novela Coração Acelerado na TV Gazeta

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:00
O auditório da TV Gazeta ficou em clima de festa nesta segunda-feira (12) com o lançamento oficial da novela "Coração Acelerado". O evento reuniu convidados, artistas e imprensa para celebrar a estreia da nova produção, que promete conquistar o público com uma combinação envolvente de romance, humor e música sertaneja.
O destaque do evento foi o show exclusivo de Zé Elias, que abriu a programação em grande estilo antes da exibição do primeiro capítulo da trama. Após a apresentação, os convidados puderam assistir à estreia da novela diretamente no auditório.
Além de Zé Elias, também marcaram presença o cantor Álvaro Nobre, nome importante da música sertaneja capixaba. Assim como a protagonista da novela, Agrado Garcia (Isadora Cruz), os artistas compartilham a mesma trajetória: a luta para transformar a paixão pela música em uma carreira de sucesso.
Durante o evento, Álvaro Nobre comentou a conexão entre sua história e a narrativa da trama:
Zé Elias também falou à imprensa, em entrevistas às rádios Litoral e Gazeta, sobre sua trajetória. Questionado se imaginava chegar tão longe, o cantor respondeu de forma emocionada:
Natural de Linhares, Zé Elias assinou um contrato com o escritório comandado por Gusttavo Lima, e passou a integrar o casting da produtora. Recentemente, o cantor e compositor capixaba ganhou um ônibus de luxo do Gusttavo Lima, personalizado com o projeto “Serestão do Zé” que roda todo o país.
Atrama acompanha a trajetória de Agrado Garcia, protagonizada por Isadora Cruz, uma jovem cantora e compositora talentosa que cresceu na estrada, entre palcos improvisados e viagens pelo interior do Brasil. Criada em um ambiente musical ao lado da mãe e da madrinha, Agrado carrega o sonho de transformar sua paixão pela música em uma carreira de sucesso.
O destino da personagem se cruza com o de João Raul (Filipe Bragança), um astro sertanejo que, ainda na infância, compartilhou com Agrado uma conexão especial. Anos depois, já famoso, ele passa a procurar nas redes sociais a garota do passado, sem imaginar que ela está mais próxima do que imagina. Esse reencontro movimenta a trama e desperta conflitos, paixões e disputas, incluindo a influência de Naiane (Isabelle Drummond), uma influenciadora digital que não aceita perder espaço.
Além do romance, Coração Acelerado destaca a força feminina na música sertaneja e traz uma narrativa que valoriza sonhos, autonomia e identidade. A trilha sonora tem papel central na história, funcionando como parte do enredo e reforçando a emoção de cada capítulo.
Com personagens carismáticos, uma história atual e um clima leve e envolvente, Coração Acelerado promete acelerar o coração do público e marcar as noites da TV Gazeta.
