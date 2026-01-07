Novela

“Coração Acelerado” estreia na TV Gazeta com show de Zé Elias; saiba como participar

Além do show exclusivo, os capixabas vão poder conferir a exibição do primeiro capítulo da nova novela das 7 no auditório da TV Gazeta

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:23

Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz) Crédito: Globo/Manoella Mello

A nova novela das 7 da TV Globo, "Coração Acelerado", estreia nesta segunda-feira (12) na tela da TV Gazeta e chega com a proposta de conquistar o público com uma mistura envolvente de romance, humor e música sertaneja. Para marcar o início da trama em grande estilo no Espírito Santo, os capixabas vão conferir o primeiro capítulo com um show exclusivo do cantor sertanejo Zé Elias no auditório da TV Gazeta, em Vitória, a partir das 17h30.

Natural de Linhares, Zé Elias assinou um contrato com o escritório comandado por Gusttavo Lima, e passou a integrar o casting da produtora. Recentemente, o cantor e compositor capixaba ganhou um ônibus de luxo do Gusttavo Lima, personalizado com o projeto “Serestão do Zé” que roda todo o país.

Para conferir o show exclusivo do Zé Elias e o primeiro capítulo da novela, basta clicar aqui. A inscrição é gratuita.

“Eventos como o lançamento de 'Coração Acelerado' reforçam nosso propósito de criar experiências marcantes para nossa audiência. Ao abrir as portas da Rede Gazeta para uma experiência presencial, com um show exclusivo do Zé Elias, aproximamos as pessoas das histórias que elas vão acompanhar todos os dias pela TV Gazeta. Será um momento de celebração, encontro e conexão”, destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

E os apaixonados pela música sertaneja já têm um compromisso com a nova novela das 7. Isso porque a trama acompanha a trajetória de Agrado Garcia, protagonizada por Isadora Cruz, uma jovem cantora e compositora talentosa que cresceu na estrada, entre palcos improvisados e viagens pelo interior do Brasil. Criada em um ambiente musical ao lado da mãe e da madrinha, Agrado carrega o sonho de transformar sua paixão pela música em uma carreira de sucesso.

O destino da personagem se cruza com o de João Raul (Filipe Bragança), um astro sertanejo que, ainda na infância, compartilhou com Agrado uma conexão especial. Anos depois, já famoso, ele passa a procurar nas redes sociais a garota do passado, sem imaginar que ela está mais próxima do que imagina. Esse reencontro movimenta a trama e desperta conflitos, paixões e disputas, incluindo a influência de Naiane (Isabelle Drummond), uma influenciadora digital que não aceita perder espaço.

Agrado Garcia (Isadora Cruz) Crédito: Globo/Manoella Mello

Além do romance, Coração Acelerado destaca a força feminina na música sertaneja e traz uma narrativa que valoriza sonhos, autonomia e identidade. A trilha sonora tem papel central na história, funcionando como parte do enredo e reforçando a emoção de cada capítulo.

Com personagens carismáticos, uma história atual e um clima leve e envolvente, Coração Acelerado promete acelerar o coração do público e marcar as noites da TV Gazeta.

Serviço

Estreia de “Coração Acelerado” com show exclusivo de Zé Elias

Data: segunda-feira (12/01)

segunda-feira (12/01) Horário: 17h30

17h30 Local: Auditório da TV Gazeta. Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória.

Auditório da TV Gazeta. Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória. Inscrições gratuitas pelo site: clique aqui e inscreva-se.

