Cartola BBB: conheça o fantasy game que estreia durante o ‘BBB 26’

Disponível no app do Cartola, jogo inspirado na dinâmica da casa mais vigiada do Brasil permite que o público monte times com os confinados

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:14

O programa começa este mês e promete uma série de novidades Crédito: Globo

O Big Brother Brasil 26 começa oficialmente no próximo dia 12 de janeiro. Mas já nesta sexta (9), o público irá conhecer as casas de vidro nas cinco regiões do país. Entre as novidades deste ano, terá o retorno de ex-BBBs, três Big Fones e uma nova experiência interativa para os fãs: o Cartola BBB, fantasy game inspirado no dia a dia do programa.

Disponível exclusivamente no app do Cartola, maior fantasy de futebol do país, esse novo game permitirá que, toda semana, o público forme times com os participantes reais do reality show, acumulando pontos a partir do desempenho dos brothers e das sisters no confinamento, além de dar palpites sobre a competição. Ao final da temporada, ganha o usuário que somar a maior pontuação.

Assim como na tradicional versão do Cartola para o Campeonato Brasileiro, as escalações irão funcionar em uma lógica de ‘mercado aberto’, quando é possível construir as equipes, e ‘mercado fechado’. O período de criação dos times começará sempre às quartas-feiras, terminando um dia depois, na quinta-feira, antes da edição ir ao ar.

Nesse período, quem acompanha o programa precisa ser estratégico para investir nos jogadores que têm chance de se destacar, pontuando com ações positivas no confinamento e escapando das negativas, que tiram pontos. O calendário será fixo mesmo com as mudanças das dinâmicas ao longo da temporada, mas, excepcionalmente na primeira semana do ‘BBB 26’, o mercado abrirá na segunda (12), dia da estreia.

As dinâmicas conhecidas dos espectadores são as que darão pontos. Entre as que aumentam a pontuação estão: liderança, anjo, imunidade por alguma dinâmica da casa, ser salvo do paredão, atender o Big Fone, não receber votos da casa, não ser emparedado, não ser eliminado no paredão e VIP. As que reduzem são: ser emparedado, eliminação, receber o monstro, desclassificação e desistência.

Já que os participantes do ‘BBB’ vão deixando a competição até a definição do campeão, o número de integrantes nos times do Cartola BBB passará por adaptações no decorrer da temporada. Da estreia até o Top 16, será possível formar equipes de cinco brothers. Do Top 15 ao Top 11, os times terão quatro confinados. Por fim, do Top 10 até a semifinal, contarão com três.

A escalação dos jogadores não representará o único jeito de conquistar pontos. Durante a semana, o fantasy dará a oportunidade de o público palpitar sobre quem ganhará o líder, quem será indicado por ele e quem levará o anjo, rendendo pontuação extra para aqueles que acertarem as previsões.

Tadeu Schmidt apresenta a primeira chamada do BBB 26 Crédito: Reprodução/X

Para deixar o recurso ainda mais intuitivo, os palpites serão integrados em enquetes do gshow, de forma que os usuários também possam pontuar se responderem às perguntas diretamente no portal de entretenimento, uma vez que é necessário apenas uma conta para acessar os produtos Globo. Ao longo do ‘BBB 26’, haverá ainda perguntas surpresas que garantem pontos adicionais.

O Cartola BBB também foi pensado para acompanhar o espírito de comunidade que envolve o programa. Os usuários terão a chance de seguir os amigos dentro da plataforma, de modo que consigam não só ver o seu desempenho no ranking geral, mas como estão posicionados em relação às pessoas que seguem. Outro recurso previsto é o de compartilhamento da escalação via link em aplicativos de mensagens.

