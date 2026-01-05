BBB

Cida, vencedora do BBB 4, diz que voltaria ao programa e relembra golpes

Ex-sister diz que hoje aplicaria dinheiro e confiaria menos nas pessoas após perder prêmio

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:32

Cida dos Santos relembra trajetória no BBB Crédito: Reprodução/Globo

Com o BBB 26 marcado para estrear na segunda-feira (12) e com a promessa de um grupo de veteranos na nova temporada, Cida dos Santos, campeã do BBB 4, afirma que voltaria ao programa se fosse chamada. Desta vez, a ex-campeã diz que traçaria uma caminho dentro e após o reality muito diferente da primeira passagem pela atração.

Ela conta que o pós-BBB foi bem menos glamouroso do que o prêmio sugeria. Mesmo após levar R$ 500 mil, ela diz que sofreu golpes e perdas financeiras, fazendo com que a bolada que recebeu não durasse muito.

Em entrevista à coluna Play, do O Globo, a ex-sister disse que, desta vez, trataria os R$ 3 milhões como projeto de longo prazo. "Investiria em imóveis com certeza, que era o meu sonho. Mas eu era muito nova, não tinha muita experiência. Hoje eu aplicaria meu dinheiro e teria poucas amizades, como eu tenho atualmente, e confiaria cada dia menos no ser humano. Hoje em dia eu seleciono mais as pessoas para estarem comigo. Tenho outra cabeça. E a vida tem que seguir. Acho que a gente passa por momentos difíceis, mas é para aprender e evoluir".

Na época, a vencedora conseguiu comprar um imóvel com o prêmio, mas que acabou o perdendo após um golpe.

Ela diz se caso voltasse não seria para repetir o papel de boba e seria ativa no jogo. "Eu acho que seria uma boa, eu iria jogar muito, porque hoje eu tenho outra mentalidade. Na época em que eu participei, era tudo muito novo, eu não tinha experiência, não conhecia nada. Hoje eu não estou aqui para levar desaforo de ninguém para casa. Iriam conhecer a nova Cidoca. Aquela bobona e caladinha já passou há muito tempo".

Ela também afirma que o reconhecimento do público segue intacto, como se a passagem pela casa não tivesse ficado duas décadas para trás. "A galera não esquece. Eles falam: 'Você tem que voltar para o 'BBB', falta você lá'. Esse carinho, graças a Deus, é o ano todo, aonde eu passo. Parece que foi tipo assim, um ano atrás, e não 22 anos, porque as pessoas lembram perfeitamente. É muito gostoso isso", relembrou Cida.

