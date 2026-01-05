Candidatos ao grupo Pipoca do ‘BBB 26’ serão conhecidos nesta sexta

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:22
Nesta sexta-feira, dia 9, o público começa a conhecer os futuros moradores da casa mais vigiada do país. Os vinte candidatos a participantes do grupo Pipoca do ‘BBB 26' serão revelados durante o dia, junto da exibição de suas entradas nas casas de vidro espalhadas pelo Brasil.
Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt, ancorados diretamente dos Estúdios Globo e transmitidos pela TV Globo ao longo de sua programação. Além do apresentador, repórteres locais farão a cobertura dos candidatos confinados, que estarão entre os dez escolhidos pelo público para entrar na casa principal. O anúncio dos perfis dos candidatos terá início na parte da tarde de sexta-feira. Já os veteranos e Camarotes serão apresentados ao público na segunda, dia 12, data da estreia oficial do ‘BBB 26’.
Enquanto isso, no gshow e no Globoplay, acontece a tradicional ‘Maratona Big Day’, que reúne os talentos da #RedeBBB e convidados especiais para repercutir quem são candidatos do grupo Pipoca do programa. A exibição da maratona será ao vivo, no site e no Globoplay, e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters ao longo da programação.
E para acompanhar tudo que acontecerá nas casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, além do Globoplay, o público poderá assistir ao 'Seleção BBB', na TV Globo. Um especial exibido após a novela ‘Três Graças’, nos dias 9 e 10 de janeiro; e após ‘Domingão com Huck’ no dia 11 de janeiro, dará ao público a oportunidade de conhecer melhor os candidatos a brothers e sisters de cada confinamento, de Norte a Sul do país.
O público poderá votar no Gshow para decidir quais participantes devem entrar na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão uma vaga no ‘BBB 26’. Os escolhidos serão anunciados no ‘Seleção BBB’, após o ‘Domingão com Huck’, no domingo (11).
