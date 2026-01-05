Clima de romance

Após quase dois anos de namoro, Timothée Chalamet interage com Kylie Jenner nas redes

Ele e a influenciadora estão juntos desde 2023, mas mantém discrição absoluta sobre o relacionamento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 08:56

Timothée Chalamet e Kylie Jenner, que estão juntos há quase dois anos Crédito: Mario Anzuoni /Reuters

Demorou, mas veio aí! Após quase dois anos de namoro, Timothée Chalamet, 30, interagiu pela primeira vez com uma publicação de Kylie Jenner, 28, nas redes sociais.

O ator e a influenciadora estão juntos desde 2023, mas mantiveram sigilo sobre o relacionamento durante quase um ano. Tanto que a primeira aparição oficial dos dois juntos ocorreu apenas em 2024, durante o Globo de Ouro. Trocar declarações nos comentários do Instagram, então, nem pensar.

É por isso que os fãs do casal se surpreenderam com a reação do astro de Hollywood a um carrossel de imagens que a irmã de Kim Kardashian publicou mostrando o look escolhido por ela para acompanhá-lo no Palm Springs International Film Festival, no sábado (3).

O vestido justo e decotado, assinado pelo estilista Ludovic de Saint Sernin, era feito de paetês da cor laranja. Trata-se de uma referência ao filme "Marty Supreme", no qual o ator vive o personagem-título, um jogador de tênis de mesa que tenta fazer as bolinhas dessa cor serem usadas por serem melhor visualizadas. Pelo papel, o ator vem sendo indicado a vários prêmios e inclusive é cotado ao Oscar.

Chalamet não apenas curtiu a publicação, como já havia feito discretamente em ocasiões anteriores. Ele respondeu com 13 emojis de coração na cor laranja, fazendo a alegria dos seguidores. O comentário já tem mais de 43 mil curtistas, além de comentários como "finalmente".

Recentemente, o ator participou pela primeira vez da festa de Natal da família Kardashian, o que aumentou as especulações de que o relacionamento está ficando cada vez mais sério.

