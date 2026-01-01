Melody, Anitta, Pedro Sampaio e mais: veja músicas que prometem bombar no Verão 2026
Lista feita em parceria com a Rádio Litoral inclui as maiores apostas para esta temporada
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:00
Alguns dos artistas que prometem bombar no verão 2026 Crédito: Instagram @pedrosampaio / Greg Salibian, Folhapress / Reprodução Instagram @leosantana
O Verão 2026 já começou, e se tem uma coisa que combina com sol, calor e praia é música boa. Pensando nisso, HZ separou uma lista com 9 músicas que prometem bombar na estação mais quente do ano.
Pela última vez - Menos é Mais e Nattan
Desliza - Léo Santana e Melody
Alô Virgínia - Grupo Chocolate e Turma do Pagode
Marquinha De Fitinha - Léo Santana
Sequência Feiticeira - Pedro Sampaio, MC GW, MC Jhey, MC Rodrigo do CN, MC Nito
Jetski - Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K
Surto Coletivo - Léo Santana
Resenha do Arrocha 4.0 - J. Eskine
Gostosin - Anitta, Hitmaker, Felipe Amorim
Eu só quero você - Ana Castela e Zé Felipe
