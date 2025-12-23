Mais tecnológico

Rádio Litoral inaugura novo estúdio e terá transmissão de conteúdo em vídeo

Modernização transforma a experiência do público, que passa a acompanhar a programação em tempo real com imagens e maior interação

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:41

Rádio Litoral FM Crédito: Ricardo Medeiros

A Rádio Litoral dá mais um passo rumo à inovação e à proximidade com o público capixaba. A emissora apresenta, na próxima terça-feira (23), seu novo estúdio, localizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, que passa a permitir a transmissão da programação não apenas em áudio, mas também em vídeo.

Com iluminação profissional, câmeras e estrutura moderna, o novo espaço foi pensado para ampliar a experiência dos ouvintes, que agora também poderão acompanhar visualmente os locutores, assistir aos clipes das músicas e interagir de forma ainda mais dinâmica ao longo do dia. Para acompanhar essa evolução, o site e o aplicativo da rádio foram totalmente atualizados, oferecendo acesso às transmissões de qualquer lugar do mundo.

A novidade chega em um momento especial para a Litoral. Em dezembro, a emissora alcançou a marca de 45 meses consecutivos na liderança da pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) no Espírito Santo, reforçando sua forte presença na rotina dos capixabas.

Rádio Litoral FM Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo o gerente de rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares, o novo estúdio representa um avanço estratégico tanto no aspecto artístico quanto comercial da emissora.

Esse novo momento marca um salto estratégico da Rádio Litoral, fortalecendo ainda mais nossa marca, ampliando a audiência e abrindo novas oportunidades comerciais no digital. O estúdio com vídeo nos coloca no patamar das grandes rádios nacionais e internacionais e prepara a emissora para o futuro do rádio multiplataforma

Rádio Litoral FM Crédito: Ricardo Medeiros

Para assistir à nova transmissão em vídeo, o público pode acessar o site www.litoralfm.com.br ou baixar — ou atualizar — o aplicativo da rádio no celular. Pelas plataformas digitais, também é possível participar de promoções, interagir com a programação e conhecer ainda mais de perto o universo da Rádio Litoral.

