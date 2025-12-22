Show

Thiaguinho promete noite histórica em Guarapari e adianta novo projeto para 2026

Em entrevista exclusiva ao HZ, cantor fala da forte conexão com o público capixaba, clima de verão e antecipa novidades da carreira

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:23

Thiaguinho vai cantar em Guarapari no dia 27 de dezembro Crédito: Reprodução/Instagram/@thiaguinho/@wadsonhenrique_

O verão capixaba já tem trilha sonora definida. No dia 27 de dezembro, o P12 Guarapari será palco de uma noite que promete entrar para a memória do público, reunindo Thiaguinho, Nattan e Yan em um mesmo evento. Em entrevista exclusiva ao HZ, Thiaguinho falou sobre a relação especial com o Espírito Santo, a energia dos shows à beira-mar e revelou detalhes do que vem por aí na carreira.

Conhecido por transformar apresentações em grandes encontros emocionais, o cantor destacou a conexão construída ao longo dos anos com o público capixaba.

A troca com o público do Espírito Santo é sempre muito genuína. Fizemos uma Tardezinha histórica em Vitória esse ano, em maio. E ali ficou gritante pra mim a relação massa que estabeleci com o público do ES. São 23 anos de estrada, sempre tendo o capixaba fazendo parte dessa história

Thiaguinho na série 'Tardezinha', disponível no Globcoplay Crédito: Twitter/@thiaguinhocomth

E não poderia haver cenário melhor para o pagode do que Guarapari no auge do verão. Para Thiaguinho, a combinação é praticamente perfeita. “Minha missão é proporcionar esse momento inesquecível pro público. E pra isso tem aquele combo perfeito, né? Gente feliz reunida e os pagodes que fizeram parte das nossas vidas. Isso nunca falta”, disse, adiantando o clima do show no P12.

Antes de subir ao palco, no entanto, existe todo um ritual para garantir a entrega máxima. O cantor contou que é bastante disciplinado nos momentos que antecedem as apresentações.

Sou muito metódico na minha concentração. Me alimento bem, me hidrato, aqueço a voz e o corpo. A oração em equipe também não pode faltar. Tudo isso para garantir a melhor entrega, de corpo e alma, no palco

Além do show aguardado em Guarapari, Thiaguinho já olha para o futuro e prepara um novo capítulo da carreira. Ele revelou ao HZ detalhes do projeto “Bem Black”, que chega no primeiro semestre de 2026. O álbum contará ainda com participações especiais de Sandra Sá, Negra Li, Gaab, Walmir Borges e do grupo Sampa Crew.

“É meu próximo projeto de inéditas, inspirado pelos meus heróis pretos da história da música e pela black music como um todo. Um disco sobre identidade e sobre celebrar as referências que me formaram”, explicou.

