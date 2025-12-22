Thiaguinho promete noite histórica em Guarapari e adianta novo projeto para 2026

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:23
O verão capixaba já tem trilha sonora definida. No dia 27 de dezembro, o P12 Guarapari será palco de uma noite que promete entrar para a memória do público, reunindo Thiaguinho, Nattan e Yan em um mesmo evento. Em entrevista exclusiva ao HZ, Thiaguinho falou sobre a relação especial com o Espírito Santo, a energia dos shows à beira-mar e revelou detalhes do que vem por aí na carreira.
Conhecido por transformar apresentações em grandes encontros emocionais, o cantor destacou a conexão construída ao longo dos anos com o público capixaba.
E não poderia haver cenário melhor para o pagode do que Guarapari no auge do verão. Para Thiaguinho, a combinação é praticamente perfeita. “Minha missão é proporcionar esse momento inesquecível pro público. E pra isso tem aquele combo perfeito, né? Gente feliz reunida e os pagodes que fizeram parte das nossas vidas. Isso nunca falta”, disse, adiantando o clima do show no P12.
Antes de subir ao palco, no entanto, existe todo um ritual para garantir a entrega máxima. O cantor contou que é bastante disciplinado nos momentos que antecedem as apresentações.
Além do show aguardado em Guarapari, Thiaguinho já olha para o futuro e prepara um novo capítulo da carreira. Ele revelou ao HZ detalhes do projeto “Bem Black”, que chega no primeiro semestre de 2026. O álbum contará ainda com participações especiais de Sandra Sá, Negra Li, Gaab, Walmir Borges e do grupo Sampa Crew.
“É meu próximo projeto de inéditas, inspirado pelos meus heróis pretos da história da música e pela black music como um todo. Um disco sobre identidade e sobre celebrar as referências que me formaram”, explicou.
