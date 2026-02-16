BBB 26

BBB 26: Gabriela e Chaiany ganham convite para acompanhar desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro

Sisters partiram para camarote do patrocinador na Sapucaí neste domingo (15)

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:32

Gabriela e Chaiany do BBB 26 prontas para curtirem o Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Globo

As sisters Gabriela Saporito e Chaiany Andrade ganharam um presente de um dos patrocinadores do BBB 26 (Globo) e tiveram o privilégio de sair da casa mais vigiada do Brasil para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro na madrugada de domingo (15) para segunda-feira.

Anjo da semana, a paulistana já havia recebido a informação privilegiada de que quem ganhasse a prova para imunizar um colega receberia um prêmio especial. Depois da formação de paredão, Gabriela recebeu a notícia de que iria para um camarote na Marquês de Sapucaí e poderia escolher uma pessoa para acompanhá-la.

O convite veio às 23h30 de domingo e, às 23h55, já arrumadas e vestidas com abadás, as sisters foram vendadas e tiveram os ouvidos tapados para poderem sair do confinamento sem perigo de serem expostas a informações externas.

Antes delas saírem, Juliano Floss as advertiu para prestarem atenção em possíveis cartazes que podem estar no local. Após a saída das duas, a emparedada Solange Couto se emocionou com o presente ganhado pelas pipocas e chorou.

Esta foi a primeira vez em que participantes do reality deixaram a casa do BBB para aproveitarem o Carnaval desde 2010. Na ocasião, Dicesar e Cacau foram levados para o trio de Claudia Leitte em Salvador (BA).

Neste domingo, quatro escolas desfilam no sambódromo. As sisters não puderam assistir à apresentação do Acadêmicos de Niterói, cujo samba-enredo foi em homenagem ao presidente Lula (PT). Elas puderam acompanhar a Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira.

