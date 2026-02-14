Editorias do Site
Redes Sociais

Edilson deixa o “BBB 26” após ultrapassar limites em episódio com Leandro

Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 09:37

Edilson é desclassificado do ‘BBB 26’
Edilson é desclassificado do ‘BBB 26’ Crédito: Reprodução/Globoplay

Neste sábado, dia 14, Edilson foi desclassificado do ‘BBB 26’. Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

Produzido pelos Estúdios Globo, o ‘BBB 26’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Mario Marcondes, direção artística de Angélica Campos e produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Sol Vega é expulsa do BBB 26 após episódio com Ana Paula Renaut

Sol Vega é expulsa do BBB 26 após episódio com Ana Paula Renaut

Imagem - BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão

BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão

Imagem - BBB 26: Jonas vence Prova do Líder após 23h de desafio de resistência

BBB 26: Jonas vence Prova do Líder após 23h de desafio de resistência

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jonas vence Prova do Líder após 23h de desafio de resistência

BBB 26: Jonas vence Prova do Líder após 23h de desafio de resistência
Imagem - Regional da Nair: a história do clássico bloco do carnaval capixaba

Regional da Nair: a história do clássico bloco do carnaval capixaba
Imagem - Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/02/2026

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/02/2026