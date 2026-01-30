BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:09
O participante Paulo Augusto foi expulso do BBB 26 nesta sexta-feira (30) por agressão. A informação foi anunciada aos participantes do programa depois que o brother foi chamado no Confessionário.
"As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas", disse a voz do Big Boss. "Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado."
A produção analisou as imagens dinâmica do Big Fone desta sexta, 30, e considerou que o brother descumpriu as regras do programa. O momento ainda não foi transmitido, mas, segundo relatos dos participantes, Paulo teria empurrado Jonas para conseguir chegar antes ao telefone do reality. Conforme o programa, mais informações serão apresentadas por Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta sexta.
Paulo chegou a abordar o assunto em seu último Raio-X. "Fui correndo e ele estava meio bambo", disse sobre Jonas. "Ele caiu no chão com tudo. Pedi perdão e vou respeitar o tempo dele quando quiser conversar."
A equipe de Paulo Augusto Carvalhaes fez uma postagem no Instagram em que lamentou a desclassificação do brother. "Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio. Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA", disse o texto.
Escolhido pelo público na Casa de Vidro do Centro-Oeste, Paulo é estudante de veterinária e influenciador digital. O ex-brother tem 21 anos e atualmente mora com o irmão mais velho em Anápolis.
