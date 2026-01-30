Pode de veto

Breno atende o Big Fone e veta Brigido das provas da semana do BBB 26

Participante escolhido fica fora da Prova do Anjo, Prova do Líder e Prova Bate e Volta

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:51

Crédito: TV Globo

O Big Fone tocou pela segunda vez no BBB 26 (Globo) nesta quinta-feira (29). Breno Corã atendeu o aparelho e precisou vetar uma pessoa da casa de participar das provas da semana.

O mineiro decidiu barrar Brigido Neto, que não pode participar da competição pelo líder da noite, nem da disputa pelo anjo na sexta-feira (30). Caso seja indicado ao paredão, o amazonense também não poderá se salvar da berlinda pela prova bate e volta.

No final da tarde de quarta-feira (28), Breno comentou com suas aliadas que queria que Brigido tivesse sido eliminado no último paredão. O diretor de escola recebeu menos de 5% dos votos e quem deixou a casa foi o gaúcho Matheus Moreira.

A primeira vez que o Big Fone tocou nesta edição do BBB foi no terceiro dia de programa, quando o médico Marcelo Alves atendeu o aparelho e indicou Aline Campos para o paredão.

