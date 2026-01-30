Dudu Nobre é hospitalizado no Rio de Janeiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:47
Dudu Nobre, 52, foi hospitalizado nesta quinta-feira (29) no Pronto Atendimento Unimed, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
O sambista publicou em suas redes sociais uma foto tomando medicação intravenosa. "Deu ruim na máquina", brincou ele na legenda do post, compartilhado nos stories de seu Instagram.
Dudu não expôs o motivo de ter procurado atendimento médico. A reportagem procurou a assessoria do cantor e aguarda retorno para atualizar esta nota com mais informações.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta