O cantor Dudu Nobre surpreende ao mostrar foto no hospital após passar mal. Entenda o que aconteceu

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:47

Dudu Nobre é hospitalizado no Rio de Janeiro Crédito: Globo/ Evelyn Kosta

Dudu Nobre, 52, foi hospitalizado nesta quinta-feira (29) no Pronto Atendimento Unimed, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O sambista publicou em suas redes sociais uma foto tomando medicação intravenosa. "Deu ruim na máquina", brincou ele na legenda do post, compartilhado nos stories de seu Instagram.

Dudu não expôs o motivo de ter procurado atendimento médico. A reportagem procurou a assessoria do cantor e aguarda retorno para atualizar esta nota com mais informações.

