Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/03/2026

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:56
A quarta-feira será marcada por cura emocional, recomeços e viradas importantes. Enquanto algumas cartas do tarot indicam encerramentos necessários e mudanças inesperadas, outras mostram novas oportunidades no amor, no trabalho e nas conexões. Será um dia de sensibilidade, mas também de crescimento.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
O controle emocional será essencial. A carta “A Força” indica que você poderá lidar com situações desafiadoras com maturidade e calma . Sua verdadeira força estará na forma como reage, não no confronto.
Clima de celebração e boas companhias. Segundo a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá encontros, amizades e momentos leves. Permita-se aproveitar e compartilhar alegria.
A carta “4 de Espadas” mostra que o dia pedirá pausa e descanso . Talvez seja necessário desacelerar para recuperar energia física e mental. Evite decisões impulsivas.
Haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Segundo a carta “Pajem de Copas”, um convite, mensagem ou gesto inesperado poderá tocar seu coração. O dia favorecerá a leveza no amor.
Um ciclo chegará ao fim. Apesar de parecer difícil, a carta “10 de Espadas” indica a libertação de uma fase desgastante . O pior já passou — agora começará a reconstrução.
Mudanças inesperadas poderão surgir e mexer com estruturas importantes. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.
Romantismo e sensibilidade estarão em destaque. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá declarações, encontros e conversas emocionais. Permita-se sentir sem criar expectativas irreais.
Haverá reconhecimento e conquista. A carta “6 de Paus” indica vitória e valorização pelos seus esforços. Aproveite este dia de destaque.
Nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. A carta “Ás de Ouros” mostra que algo promissor poderá surgir e trazer crescimento a longo prazo.
Novo ciclo emocional. Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá amor, reconciliação ou abertura do coração. Permita-se viver sentimentos de forma mais leve.
Haverá decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” indica escolhas alinhadas ao coração, mas que precisarão de consciência. Ouça seus sentimentos .
Haverá equilíbrio nas trocas. De acordo com a carta “6 de Ouros”, o dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e as relações mais justas. Dar e receber precisarão estar em harmonia.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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