Astrologia

Signo de Áries: personalidade, qualidades e desafios dos arianos

Ele simboliza o início de novos ciclos, a iniciativa e a coragem para dar os primeiros passos

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:56

O signo de Áries representa o nascimento e dá início ao Ano-Novo astrológico Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Áries é o primeiro signo do zodíaco. Classificado como um signo cardinal, ele está associado à ação, ao impulso de começar projetos e à liderança natural. Regido por Marte, ele também governa a Casa 1 do Mapa Astral, setor ligado à identidade, à personalidade e à forma como a pessoa se apresenta ao mundo. Pertencente ao elemento Fogo. Entre os aromas associados a Áries, estão a mirra, a canela e o cravo. O número da sorte é o 9, e suas pedras são o topázio, a rodonita e a granada.

Corajosos, espontâneos, competitivos e entusiasmados, os arianos são pioneiros e costumam gostar de uma vida agitada. “Estão sempre em busca de algo novo e encorajamos outros para que possam seguir em frente”, comenta aastrólogaThaís Mariano.

No entanto, essa procura por movimentos e novos caminhos pode representar a necessidade de autoafirmação. “A busca primordial desse signo é por ser. Descobrir quem é, desbravar todo o infinito à sua frente para que possa encontrar a si mesmo. Representa o nascimento e o renascimento, o primeiro olhar para a vida, o olhar para si, a individualidade que cada ser tem”, explica.

Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries marca o início. Por isso, quando o Astro-Rei entra no signo, inicia-se o Ano Novo Astrológico. “É o primeiro signo da tríplice do elemento Fogo e representa a fagulha inicial da vida que dá início a tudo”, detalha Thaís Mariano.

Capacidade de liderança e atividades esportivas

Os arianos adoram um desafio e fazem de tudo para superar os próprios limites. Regidos por Marte, trazem na essência a força do deus da guerra. “São ótimos líderes. Essa é uma forma que direcionam bem a energia tão ativa e pronta para resolver tudo”, avalia a astróloga.

Além disso, segundo Thaís Mariano, os nativos de Áries amam atividades esportivas. “E essa é realmente uma boa maneira de descarregar todo o seu excesso de energia. Podem se dar muito bem em esportes que exijam coragem, determinação, força e vitalidade”, conta.

Foco e agilidade são os lemas dos nativos

Decididos e ágeis, os nativos de Áries costumam focar o que realmente desejam e não perdem tempo com dúvidas. “Têm sempre muitas ideias e costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo ”, diz a astróloga.

Essa atitude pode parecer um pouco autoritária, mas ela é apenas fruto do comportamento impaciente dos arianos. “Para eles, tudo pode e precisa ser resolvido o quanto antes. Então, se alguém demora a decidir, acabam decidindo na intenção de ajudar, mesmo que possam soar diferentes”, esclarece Thaís Mariano.

Os chifres do carneiro simbolizam a força, o poder e a elevação do ariano Crédito: Imagem: Jackie Niam | Shutterstock

Simbologia de Áries

Áries marca o início de tudo. “Ele é desbravador, aquele que chega abrindo caminho para todos os outros signos. Além disso, é o impulso original da vida e o eterno recomeço”, explica a astróloga. O animal que representa Áries é o carneiro, que utiliza os chifres para desbravar caminhos, enfrentar o que for preciso e empurrar todos os outros signos para que entrem em movimento. Segundo Thaís Mariano, os chifres do animal representam poder e elevação. Ademais, eles contêm a força e a coragem de um guerreiro que está sempre pronto para a batalha.

Mensagem do signo

A mensagem que o signo de Áries traz é sobre a necessidade de confiar no instinto que “é a força que habita dentro de nós, que está sempre pronta para recomeçar, encontrar novos caminhos e batalhar pelo que nos faz ser quem somos na essência mais pura”, completa a astróloga.

Desafios dos arianos

A paciência é um dos principais desafios dos nativos de Áries. Eles precisam exercitá-la. Isso porque a falta dela pode prejudicar a convivência com outras pessoas e levá-los a atos impulsivos. “Além disso, a impaciência pode gerar grande ansiedade. Muitas vezes, eles não conseguem fazer tudo com cuidado por fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, deixando passar detalhes”, analisa Thaís Mariano.

Conforme a astróloga, lidar com a raiva e a agressividade é um grande desafio para as pessoas de Áries. São “características muito presentes e que podem levar a grandes prejuízos e dificuldades em suas relações e em sua própria vida”, alerta.Thaís Mariano também comenta que esses nativos têm dificuldade emobedecer aordense cumprir prazos, pois costumam assumir mais atividades do que realmente conseguem realizar.

Mulher de Áries

Impetuosa, decidida e corajosa, a ariana está sempre pronta para lutar por sua independência. “Gosta de desafios e precisa deles como uma motivação para se inspirar e ir em busca do que deseja. É uma mulher de ação”, avalia a astróloga. Ela ainda comenta que a nativa de Áries é autêntica e não preenche o arquétipo que projetam sobre ela, “especialmente se esperam uma mulher submissa e maleável”.

A mulher de Áries exibe segurança e é uma líder nata. Segundo a astróloga, essa nativa faz questão de demonstrar o quanto merece estar na posição que ocupa e o quanto precisou ser forte e determinada para conquistar o sucesso. “Pode se tornar agressiva quando é para defender o seu posto ou para lutar por reconhecimento”, reconhece.

Os homens de Áries são clássicos cavalheiros Crédito: Imagem: Lana_marcy_art | Shutterstock

Homem de Áries

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, o ariano é o típico cavalheiro clássico montado em seu cavalo branco, pronto para salvar quem ama. Contudo, é preciso lembrá-lo de que nem todos estão em perigo e que a sua interferência não é bem-vista em muitos casos.

Com todo o seu espírito competitivo e de liderança, o homem de Áries estásemprequerendo dominar a relação, impor a sua vontade e mostrar-se como o parceiroideal.“Tem a tendência a idealizar a pessoa com quem se relaciona, esperando que ela corresponda às suas expectativas”, relata Thaís Mariano.

Entretanto, segundo a astróloga, esse comportamento do nativo de Áries serve como uma forma de esconder sua fragilidade e o medo de se frustrar. “No fundo, o ariano é sensível e dedicado. Quando consegue se propor a usar toda a sua energia de movimento e mudanças para modificar a si mesmo, pode conquistarmuito crescimento, construindo uma relação mais real e saudável”, complementa.

Arianos no amor

Intensas e apaixonadas, as pessoas de Áries costumam amar de forma avassaladora . Porém, de acordo com Thaís Mariano, toda essa paixão pode levá-las a relacionamentos rápidos. “Isso porque podem perder o interesse quando não encontram no outro o queesperavam”, esclarece.

Por isso, os nativos de Áries precisam aprender a lidar com o descontrole emocional e entender que cada indivíduoama de uma forma. “Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, analisa a astróloga.

No entanto, quando trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Se relacionar com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimentos, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante Thaís Mariano.