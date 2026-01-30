Vem aí!

Big Fone tocará quatro vezes durante a terceira semana de BBB 26

Aparelhos prometem movimentar a casa mais vigiada do Brasil e refletir no fantasy game

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:41

O Big Fone ganha uma nova dinâmica no BBB 26, com três aparelhos espalhados pela casa Crédito: Reprodução digital | TV Globo

O apresentador Tadeu Schmidt começou o programa ao vivo do BBB 26 (Globo) desta quinta-feira (29) divulgando a dinâmica dos próximos dias no jogo. Ele comentou que essa será a semana Big Fone, pois o aparelho tocará quatro vezes entre quinta e sábado (31).

A primeira ligação aconteceu momentos antes da prova do líder, quando Breno Corã atendeu ao telefone próximo da academia e vetou Brigido Neto das provas do líder, anjo e bate e volta.

O Big Fone ainda tocará às 7h da manhã e durante o programa de sexta-feira (30), e também ao vivo no sábado (31). As três pessoas que atenderem o aparelho terão que entrar em consenso para emparedar um companheiro de confinamento.

A berlinda termina de ser formada no domingo à noite. Os dois mais votados pela casa e a pessoa indicada pela dinâmica do Big Fone podem disputar a prova Bate e Volta. O paredão triplo se completa com a indicação do líder.

