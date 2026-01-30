Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'O Estúdio'

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:29
A atriz Catherine O'Hara, famosa por papéis em "Esqueceram de Mim", "Os Fantasmas se Divertem" e mais recentemente nas premiadas séries "The Last of Us" e "O Estúdio", morreu aos 71 anos.
De acordo com o portal Deadline, ela faleceu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, após "uma breve doença".
Natural de Toronto, no Canadá, Catherine ganhou fama nos anos 1980 ao integrar o "Second City Television", programa de esquetes canadense sobre uma emissora de TV fictícia que fez grande sucesso no EUA.
Nos anos seguintes, ela ganhou papéis em sucessos de bilheteria que viriam a se tornar clássicos. Em "Esqueceram de Mim" (1990) e "Esqueceram de Mim 2" (1992), ela interpreta a mãe de Kevin (Macaulay Culkin).
Já em "Os Fantasmas se Divertem" (1988), viveu Delia Deetz. Em 2024, ela reprisou o papel na sequência "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice".
A atriz também tem créditos em longas como "Depois de Horas" (1985), "A Difícil Arte de Amar" (1986), "The Life Before This" (1999), "Onde Vivem os Monstros" (2009) e "O Estranho Mundo de Jack" (1993).
