Morre Francis Buchholz, baixista que marcou a banda Scorpions, aos 71 anos

Músico alemão fez parte do grupo no período de maior sucesso comercial, entre os anos de 1973 e 1992

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 12:25

O baixista alemão Francis Buchholz, ex-integrante da banda Scorpions, morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família do músico e pelo próprio grupo por meio de comunicados publicados nas redes sociais.

Buchholz integrou a banda entre 1973 e 1992, período marcado pelo maior sucesso comercial da banda. Durante esses anos, participou de álbuns que se tornaram referências do hard rock, como "Blackout" (1982), "Love at First Sting" (1984) e "Crazy World" (1990), além de gravações ao vivo como "Tokyo Tapes" (1978).

Segundo a família, o músico enfrentava um câncer, mantido em sigilo durante o tratamento. Em nota assinada pela esposa, Hella, e pelos filhos, foi informado que Francis morreu em paz, cercado pelos familiares mais próximos.

Trajetória

Após deixar o Scorpions no início dos anos 1990, Buchholz seguiu ligado à música, ainda que de forma mais discreta. Ele integrou projetos como a banda Dreamtide, colaborou com o Temple of Rock, de Michael Schenker, e lançou dois álbuns pelo projeto Phantom 5 entre 2016 e 2017.

O grupo também prestou homenagem ao ex-baixista, destacando sua importância para a história do grupo e lembrando os anos de convivência e trabalho conjunto durante a fase mais marcante da carreira da banda.

