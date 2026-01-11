Aos 48 anos

Morre Titina Medeiros, atriz de 'Cheias de Charme' e 'Filhos do Mangue'

Ela enfrentava um câncer de pâncreas e passava pelo terceiro protocolo de quimioterapia; velório será no Teatro Alberto Maranhão, em Natal

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17:07

Morreu neste domingo (11) a atriz Titina Medeiros, aos 48 anos. A morte foi confirmada por Marcílio Amorim, amigo e agente artístico. Ele conta que a atriz enfrentava um câncer de pâncreas e passava pelo terceiro protocolo de quimioterapia.

O velório será no Teatro Alberto Maranhão, em Natal. Ainda não há detalhes sobre o horário.

A atriz Titina Medeiros ficou conhecida pelo grande público pelo seu papel na novela "Cheias de Charme", da TV Globo Crédito: Reprodução/redes sociais

A atriz potiguar ficou conhecida pelo grande público pelo seu papel na novela "Cheias de Charme". Além da vivaz Socorro, que lhe rendeu muitos elogios em sua celebrada estreia em novelas na trama de 2012, ela também fez Nivalda, personagem que viveu em "Mar do Sertão" e em "No Rancho Fundo".

Medeiros também atuou em "Filhos do Mangue", longa de 2024, destaque no Festival de Gramado. Os primeiros minutos já dão o tom do filme. Pedro Chão, vivido pelo ator Felipe Camargo, perde a memória. Ele está cercado por integrantes da comunidade de pescadores locais, que o interrogam sobre dinheiro que ele roubou. "Você se chama Pedro Chão, mas devia se chamar Pedro Cão, fio do cão", brada uma das inquisidoras e mulher dele, papel da atriz Titina Medeiros.

Atriz desde 1992, ela dizia chegou às artes em uma época em que as inspirações nordestinas eram numericamente escassas ("eu lembro de Chico Anysio, sobretudo na comédia, e de Arlete Salles") e que a região vive agora seu momento de maior destaque na TV e no cinema. "De fato, a gente sentia falta de uma forma massiva, em dramaturgia, de temas nordestinos. Então eu considero esse momento atual que a gente está vivendo agora um momento de conquista", disse à Folha em 2024

"Eu acho um privilégio poder trabalhar no Sudeste, viver nessa ponte, mas eu penso que tenho que me manter artista em Natal, porque aqui eu trabalho bastante, eu tenho a Casa de Zoé que é uma produtora de teatro, produzo espetáculos, trabalho com muita gente, com muitos atores. Eu acho que é importante também permanecer, ter o meu pé aqui fincado, no sentido de poder produzir obras e coisas que a população daqui possa consumir", disse.

