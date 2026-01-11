Henrique & Juliano apresentam "Manifesto Musical"  no Kleber Andrade

Henrique & Juliano foram a segunda atração nacional da segunda noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada
Em uma noite histórica, a dupla Henrique & Juliano levou 60 mil pessoas ao Maracanã, no Rio de Janeiro, cidade onde o sertanejo tradicionalmente não possui a mesma força que em outras regiões do país. Foram 60 mil vozes no coro de seu Manifesto Musical, projeto que está confirmado para desembarcar no Kleber Andrade no dia 5 de setembro. Quem está trazendo a dupla para Cariacica é Frederico Rezende e Cícero Ribeiro, os mesmos responsáveis pela vinda do Guns N’ Roses para o mesmo estádio no dia 12 de abril. É o Espírito Santo se consolidando como importante praça no circuito de entretenimento nacional, atraindo produções de alto nível e grandes públicos. Os ingressos para o Manifesto Musical estarão à venda a partir do dia 16 de janeiro.
EM GUARAPARI
Otamar Azeredo Rogério Filho, Cecilia Zon e Bruna Rody: lançamento de apartamento decorado em Guarapari. Crédito: Arthur Louzada
Falta pouco: Rembrandt no ES
Os capixabas podem se preparar: a exposição internacional “Rembrandt: O Mestre da Luz e da Sombra” vem aí. Em reta final de exibição na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, onde é sucesso de público e crítica, a mostra chega a Vitória em fevereiro de 2026, despertando a ansiedade dos amantes das artes no Espírito Santo. O público poderá ver de perto 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn, produzidas entre 1629 e 1665, pertencentes a uma importante coleção privada italiana. Depois de passar pelo Rio de Janeiro e por BH, a exposição desembarcará no Palácio Anchieta, em Vitória, como uma oportunidade
Caixa de entrada
NA COLÔMBIA
Denise Klein e Filipe Bermudes com os filhos Ilan e Eric, curtindo dias de férias em Bogotá, na Colômbia. Passagem pelo lindíssimo Jardim Botânico da cidade. Crédito: Divulgação
O Caçarola Bistrot convida a viver uma experiência authentiquement française neste verão: o apéro – abreviação carinhosa de apéritif, o happy hour francês. Em parceria com a Enclos Vinhos, o bistrô celebra a linha Perrito, marca boutique criada por Vicente Jorge, um dos maiores wine hunters do mundo. De 13 de janeiro a 9 de fevereiro, de terça a sexta, das 16h às 19h, os clientes que pedirem uma taça de Perrito ou um drinque feito com vinhos da linha, ganham mais um. Os drinques são os clássicos do verão europeu, como o Blanco de Verano, que leva vinho Perrito Sauvignon Blanc, limão siciliano, xarope de limão siciliano e soda. Para harmonizar, a chef Bia Delmaestro sugere o assiette de salmão defumado, com finas fatias de salmão defumado servidas com cebolas roxas, limão siciliano e manteiga com flor de sal sobre delicadas fatias de brioche. Um belo brinde à la française.
VERÃO 2026
Ariane e Lurdinha Perovano, Marcela Galazi, Kenya Bonatto, Francis Paim, Marcella Zon, Lorena e Ivana Bonesi: em final de semana de sol e mar em Peracanga. Crédito: Divulgação
Empreendedorismo feminino
As mulheres estão cada vez mais presentes no empreendedorismo capixaba, e é neste contexto que a mentora e empresária Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios (RMN) preparou um livro colaborativo voltado ao fortalecimento das mulheres empreendedoras. A obra reúne a trajetória de 24 coautoras e será lançada em fevereiro, ainda sem dia definido, na concessionária Vitoriawagen. Para a empresária, o projeto representa a união feminina dentro do empreendorismo, amplificando o tema e servindo de exemplo para outras mulheres. “Nenhuma mulher cresce sozinha. Quando uma sobe, ela puxa outras”, reforça a empresária. --
Na Enseada Azul
O time de corretores da Grand Construtora está recebendo turistas de todos os cantos do país e também os capixabas no stand do Salt by Grand, na Enseada Azul. Por lá, além de conhecer de perto o oásis de luxo da marca em Guarapari, os futuros moradores estão curtindo o Happy Salt, um happy hour com buffet assinado por Karla Brandão, bem na praia mais badalada do Estado. Com projeto assinado pela Pretti Arquitetura, o Salt by Grand é o quarto oásis urbano da marca e todas as unidades são voltadas para o oceano.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível