Henrique & Juliano apresentam "Manifesto Musical"  no Kleber Andrade

Em uma noite histórica, a dupla Henrique & Juliano levou 60 mil pessoas ao Maracanã, no Rio de Janeiro, cidade onde o sertanejo tradicionalmente não possui a mesma força que em outras regiões do país. Foram 60 mil vozes no coro de seu Manifesto Musical, projeto que está confirmado para desembarcar no Kleber Andrade no dia 5 de setembro. Quem está trazendo a dupla para Cariacica é Frederico Rezende e Cícero Ribeiro, os mesmos responsáveis pela vinda do Guns N’ Roses para o mesmo estádio no dia 12 de abril. É o Espírito Santo se consolidando como importante praça no circuito de entretenimento nacional, atraindo produções de alto nível e grandes públicos. Os ingressos para o Manifesto Musical estarão à venda a partir do dia 16 de janeiro.