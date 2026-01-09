Denise Gazzinelli celebra 65 anos com festa em Vitória; veja fotos

Denise Gazzinelli celebrou 6.5 ao lado da família e amigos, no Lareira Up, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Viva, Denise!
Queridona de RR, Denise Gazzinelli celebrou seus 65 verões com festa no Lareira Up, ao lado do marido Guilherme, dos filhos Vinicius, Gabriel e Eduardo e de amigos. A aniversariante vestiu um look A festa era black and white verde, desenhado pelos estilista Josué Vasconcellos, enquanto os convidados vestiram preto e branco. A DJ Larissa Tantan ferveu a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada.
JANTAR
Priscila Chiste, Alex Santos, Weverton Almeida, Vitor Carvalho, chef Assis Teixeira. Pepê, Márcia Monteiro, Thuanny Louzada e Cloves Louzada: celebrando o Dia do Fotógrafo no Domus Italica, em Vila Velha. Crédito: Bruno Menezes
O casal de médicos Renata e Denio Melo passaram o final do ano em sua casa de veraneio, em Peracanga, Guarapari. Na foto eles ao lado do filho caçula Lucas.
Parabéns, Dani!
Aniversariante do dia 11, a nossa apresentadora do Em Movimento, Dani Carla, vai celebrar seus 5.0 com festa no dia 17, no Na Vista. Estaremos lá!
Colônia de Férias
Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, Kelly Andrade proporciona um momento especial aos pequenos filhos de advogados do ES com a colônia de férias do Clube Álvares Cabral. Com o convênio firmado entre clube e instituição, a advocacia capixaba pode aproveitar a oportunidade com condições exclusivas. A colônia acontece de 12 a 23 de janeiro, das 13h às 18h.
Esquenta pra folia
Com a contagem regressiva para o Carnaval de Vitória, o Camarote Vix promove sua noite de entrega dos kits dos embaixadores, no dia dia 22 de janeiro, no rooftop do Barlavento, na Praia de Camburi.
ANIVERSÁRIO
A médica nutróloga Dra Lohana Soares e seu marido, Jean Alesi Santos, receberam convidados especiais para celebrar a vida do filho Henry, que completou 5 anos e ganhou festa temática dos Super Amigos. Crédito: HS Fotografias
