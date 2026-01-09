  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Denise Gazzinelli celebra 65 anos com festa em Vitória; veja fotos

Vitória
Publicado em 09/01/2026 às 04h00
Denise Gazzinelli

Denise Gazzinelli celebrou 6.5 ao lado da família e amigos, no Lareira Up, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada

Viva, Denise!

Queridona de RR, Denise Gazzinelli celebrou seus 65 verões com festa no Lareira Up, ao lado do marido Guilherme, dos filhos Vinicius, Gabriel e Eduardo e de amigos. A aniversariante vestiu um look A festa era black and white verde,  desenhado pelos estilista Josué Vasconcellos, enquanto os convidados vestiram preto e branco. A DJ Larissa Tantan ferveu a pista. Veja as fotos de Cloves Louzada.

JANTAR

Cloves Louzada Thuanny Louzada Vitor Carvalho. Márcia Monteiro Bruno Menezes Pedro Paulo Abreu - Pepê Weverton Almeida Priscila Chiste Alex Santos

 Priscila Chiste,  Alex Santos, Weverton Almeida,  Vitor Carvalho, chef Assis Teixeira. Pepê, Márcia Monteiro,  Thuanny Louzada e Cloves Louzada: celebrando o Dia do Fotógrafo no Domus Italica, em Vila Velha. Crédito: Bruno Menezes

Renata e Denio Melo e o filho caçula Lucas. Divulgação
réveillon

O casal de médicos Renata e Denio Melo passaram o final do ano em sua casa de veraneio, em Peracanga, Guarapari. Na foto eles ao lado do filho caçula Lucas.

Parabéns, Dani!

Aniversariante do dia 11, a nossa apresentadora do Em Movimento, Dani Carla, vai celebrar seus 5.0 com festa no dia 17, no Na Vista. Estaremos lá!

Colônia de Férias

Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, Kelly Andrade proporciona um momento especial aos pequenos filhos de advogados do ES com a colônia de férias do Clube Álvares Cabral. Com o convênio firmado entre clube e instituição, a advocacia capixaba pode aproveitar a oportunidade com condições exclusivas. A colônia acontece de 12 a 23 de janeiro, das 13h às 18h.

Esquenta pra folia

Com a contagem regressiva para o Carnaval de Vitória, o Camarote Vix promove sua noite de entrega dos kits dos embaixadores, no dia dia 22 de janeiro, no rooftop do Barlavento, na Praia de Camburi. 

ANIVERSÁRIO

Jean Alesi, Henry e Lohana Soares

A médica nutróloga Dra Lohana Soares e seu marido, Jean Alesi Santos, receberam convidados especiais para celebrar a vida do filho Henry, que completou 5 anos e ganhou festa temática dos Super Amigos. Crédito: HS Fotografias

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Show de Jota Quest e Barão Vermelho na Mais
Jota Quest e Barão Vermelho fervem o verão 2026 em Guarapari; fotos
Léo Davel, Ligia e Idalberto Moro
Veja como foi a festa da virada de 2026 no Hotel Senac Ilha do Boi
Davi Nunes, José Luiz, Andressa, Júnior Nunes
Construtora do ES festeja final de ano em Vila Velha; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível