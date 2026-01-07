Veja como foi a festa da virada de 2026 no Hotel Senac Ilha do Boi

Foi super badalado o Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi, um dos endereços mais charmosos de Vitória. A banda Evidance e DJ De Prá brindaram a chegada de 2026 com o tema All White. Os anfitriões foram Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio, o vice-presidente Luiz Coutinho e o diretor regional do Senac, Richardson Schmittel. A decoração, assinada pela Conceito, valorizou a cor do Ano de 2026, eleito pela Pantone, o Cloud Dancer. Confira as fotos de Jefferson Rocio.