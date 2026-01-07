  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi a festa da virada de 2026 no Hotel Senac Ilha do Boi

Vitória
Publicado em 07/01/2026 às 11h34
Léo Davel, Ligia e Idalberto Moro

Léo Davel, Ligia e Idalberto Moro, o anfitrião do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi. Crédito: Jefferson Rocio

Foi super badalado o Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi, um dos endereços mais charmosos de Vitória. A banda Evidance e DJ De Prá brindaram a chegada de 2026 com o tema  All White. Os anfitriões foram Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio, o vice-presidente Luiz Coutinho e o diretor regional do Senac, Richardson Schmittel. A decoração, assinada pela Conceito, valorizou a cor do Ano de 2026, eleito pela Pantone, o Cloud Dancer. Confira as  fotos de Jefferson Rocio. 

Richardson e Paola Schmittel e Andrea Julião e Marcus Magalhães

Richardson e Paola Schmittel e Andrea Julião e Marcus Magalhães . Crédito: Jefferson Rocio

Leonardo Davel, Wesley Sathler, Ana Isabella Almeida, Idalberto Moro e Richardson Schmittel

Leonardo Davel, Wesley Sathler, Ana Isabella Almeida, Idalberto Moro e Richardson Schmittel. Crédito: Jefferson Rocio

Richardson Schmittel, Leonardo Davel, Mônica Gonçalves, Adila Vitória, Rozi Oliveira e Karla Fraga

Richardson Schmittel, Leonardo Davel, Mônica Gonçalves, Adila Vitória, Rozi Oliveira e Karla Fraga. Crédito: Jefferson Rocio

Réveillon Hotel Senac 2026

Ligia e Idalberto Moro
Ligia e Idalberto Moro. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi. Jefferson Rocio
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi
Réveillon Hotel Senac Ilha do Boi

