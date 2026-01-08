Jota Quest e Barão Vermelho fervem o verão 2026 em Guarapari; fotos

capixaba no cfc

O contador e advogado Haroldo Santos Filho foi eleito e tomou posse, nesta semana, como vice-presidente de Governança e Gestão Estratégica do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O fato é considerado histórico para a contabilidade capixaba. Em nota, o CRC-ES destacou: “Pela primeira vez em seus 80 anos de história, o Espírito Santo passa a integrar a Vice-Presidência do Sistema CFC/CRCs.” Já o SESCON-ES ressaltou: “A presença capixaba em uma instância estratégica do Sistema CFC representa um avanço institucional significativo, fortalece a valorização da classe contábil e contribui diretamente para o desenvolvimento e a evolução da profissão contábil em todo o Brasil.” A Vice-Presidência de Governança e Gestão Estratégica do CFC tem como objetivo cooperar com a gestão dos Conselhos Regionais de Contabilidade de todo o país, identificando necessidades, propondo soluções, adequações e melhorias em projetos relacionados à infraestrutura, tecnologia e frota de veículos, além de impulsionar a organização interna quanto à alocação de recursos, inovação, capacitação de recursos humanos e demais ações voltadas ao desenvolvimento estratégico dos CRCs.