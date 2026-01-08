Jota Quest e Barão Vermelho fervem o verão 2026 em Guarapari; fotos

Mariana e Bruno Lawall: no showzaço de Jota Quest e Barão Vermelho no Mais. Crédito: Bruno Menezes
Verão +
O Multiplace Mais foi palco de um encontro histórico no Verão 2026. O Jota Quest e o Barão Vermelho lotaram a casa no primeiro sábado do ano. Sob o comando de Rogério Flausino, o Jota Quest emocionou o público com um show vibrante, repleto de hits e do novo trabalho em homenagem a Tim Maia. Já o Barão Vermelho apresentou o espetáculo “Barão do Tamanho da Vida”, uma homenagem a Cazuza. Veja as fotos!
EM ROMA
Beth Dalcolmo, Lorena Croce, Zanza Dalcolmo e Margareth Dalcolmo: encontro de capixabas em tour por Roma, na Itália. Crédito: Arquivo pessoal
Iniciando o ano com trabalho, diálogo e novos projetos para o Espírito Santo, o governador Renato Casagrande recebeu, em agenda institucional, junto ao secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, e o secretário-geral da OAB-ES, Eduardo Sarlo. O encontro reforçou o fortalecimento das parcerias institucionais e a construção de soluções pautadas pela responsabilidade, técnica e compromisso com o interesse público.
EM GUARAPARI
Isabela Cordeiro, Sabrina Fajardo, a anfitriã Maria Clara Mendonça Perim e Sandra Lengruber: almoço na Enseada Azul, em Guarapari. Crédito: Renata Rasseli
O contador e advogado Haroldo Santos Filho foi eleito e tomou posse, nesta semana, como vice-presidente de Governança e Gestão Estratégica do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O fato é considerado histórico para a contabilidade capixaba. Em nota, o CRC-ES destacou: “Pela primeira vez em seus 80 anos de história, o Espírito Santo passa a integrar a Vice-Presidência do Sistema CFC/CRCs.” Já o SESCON-ES ressaltou: “A presença capixaba em uma instância estratégica do Sistema CFC representa um avanço institucional significativo, fortalece a valorização da classe contábil e contribui diretamente para o desenvolvimento e a evolução da profissão contábil em todo o Brasil.” A Vice-Presidência de Governança e Gestão Estratégica do CFC tem como objetivo cooperar com a gestão dos Conselhos Regionais de Contabilidade de todo o país, identificando necessidades, propondo soluções, adequações e melhorias em projetos relacionados à infraestrutura, tecnologia e frota de veículos, além de impulsionar a organização interna quanto à alocação de recursos, inovação, capacitação de recursos humanos e demais ações voltadas ao desenvolvimento estratégico dos CRCs.
EM CONCEIÇÃO DA BARRA
Os produtores Lilian Moussallem, Everson Barcelos e a secretária de Administração e Turismo Tati Beccali: no Réveillon de Conceição da Barra. Crédito: Divulgação
Dia do Fotógrafo
O fotógrafo Pepê reuniu colegas para jantar em comemoração ao Dia do Fotógrafo, nesta quarta-feira (07), no Domus Itálica, em Vila Velha. Cloves Louzada, Márcia Monteiro, Thuanny Louzada, Vitor Carvalho, Weverton Almeida e Bruno Menezes participaram do encontro oferecido pelo chef Assis Teixeira.
Reforma tributária
O advogado Marco Túlio Ribeiro Fialho foi indicado pela Federação do Comércio para representar a entidade no Conselho de Recursos Fiscais do Estado do Espírito Santo. A nomeação, publicada no Diário Oficial, ocorre em um momento estratégico, marcado pela implementação da Reforma Tributária e pela reestruturação do contencioso administrativo no país.
