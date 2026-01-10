Veja quem circulou pela pista do verão 2026 do P12 em Guarapari

O verão 2026 do P12 Guarapari está fervendo desde a abertura da temporada, no dia 27 de dezembro. Ídolos do pagode, sertanejo e da e-music, entre eles Thiaguinho, Gusttavo Lima, subiram ao palco da casa. Outro ponto alto foi a apresentação do do projeto “Cê Tá Doido”, mesmo sob fortes chuvas. A label, formada por Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda, entregou mais de quatro horas de apresentação simultânea, repertório que passeava por sertanejo raiz, pagode, além de pop e rock nacional e internacional - todos adaptados para os acordes do sertanejo -, cenografia temática, efeitos especiais e uma interação com o público. Veja as fotos de Léo Gurgel