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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem circulou pela pista do verão 2026 do P12 em Guarapari

Publicado em
10 jan 2026 às 04:00
Tiely Mattede com Cê Ta Doido
Tiely Mattede com Cê Ta Doido: em noite de show na P12  Crédito: Leo Gurgel

Na pista do P12

O verão 2026 do P12 Guarapari está fervendo desde a  abertura da temporada, no dia 27 de dezembro. Ídolos do pagode, sertanejo e da e-music, entre eles Thiaguinho, Gusttavo Lima, subiram ao palco da casa. Outro ponto alto foi a apresentação do do projeto “Cê Tá Doido”, mesmo sob fortes chuvas. A label, formada por Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda, entregou mais de quatro horas de apresentação simultânea, repertório que passeava por sertanejo raiz, pagode, além de pop e rock nacional e internacional - todos adaptados para os acordes do sertanejo -, cenografia temática, efeitos especiais e uma interação com o público. Veja as fotos de Léo Gurgel

EM PEDRA AZUL

Chef Ari Cardoso e Fernanda
Chef Ari Cardoso e Fernanda: na nova padaria Cardô Padoca, em Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

Em Paris

A dermatologista Karina Mazzini marcará presença no IMCAS Paris 2026, considerado o maior congresso mundial de estética médica. O evento acontece de 29 a 31 de janeiro, no Palais des Congrès de Paris, e reúne especialistas internacionais em dermatologia, cirurgia plástica e ciência do envelhecimento para discutir as principais inovações, tecnologias e tendências do setor.

Internacionalização

A equipe de Eduarda Buaiz já começou o ano com o calendário de feiras atualizado e pronta para apresentar ao mercado os produtos e as novidades. Além de marcar presença na 36ª SRE Super Rio Expofood, no Rio de Janeiro, e na Acaps Trade Show, no Espírito Santo, a Buaiz Alimentos mantém em 2026 sua estratégia de crescimento para outros países, com a participação em quatro feiras internacionais, em Nova Iorque, Miami, Peru e Chicago.

Na CasaCor 2026

O arquiteto Max Mello é presença confirmada na CASACOR ES 2026. Marcando os 30 anos da mostra no Estado, a CASACOR ES vai ocupar o antigo Hotel Canto do Sol com 48 ambientes, entre apartamento modelo, lofts, studios, livings e espaço de eventos. Max Mello assinará o Espaço Mivita na mostra, que vai acontecer de 16 de julho a 6 de setembro de 2026.

E-book

A LR Comunicação, de Lucas Rezende, lançou o e-book Tendências de Reputação e Visibilidade para 2026, uma publicação que analisa os principais movimentos que devem impactar marcas, lideranças e estratégias de comunicação em 2026. O material aborda temas como o avanço do Generative Engine Optimization (GEO), o papel da imprensa como infraestrutura de autoridade para a inteligência artificial, a valorização da presença pública de CEOs, o fortalecimento das microcomunidades e as mudanças na relação entre assessorias e redações

EM BUENOS AIRES (GUARAPARI)

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