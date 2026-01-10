Manoel Carlos, autor de grandes novelas da TV brasileira, morre aos 92 anos

Manoel Carlos faleceu neste sábado (10) Crédito: Ana Carolina Fernandes/Folhapress

O autor, diretor, produtor e escritor Manoel Carlos, aos 92 anos, morreu neste sábado (10) no Rio de Janeiro, conforme noticiado pelo site G1. A informação sobre o falecimento foi confirmada pelo perfil Boa Palavra, ligado ao próprio autor, que comunicou o óbito e pediu respeito à privacidade da família.

Manoel Carlos, mais conhecido como Maneco, foi um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira, com uma carreira que ultrapassou seis décadas. Ele ficou internacionalmente reconhecido por retratar relações humanas, especialmente através de personagens femininas complexas e intensas.

Ao longo de sua trajetória, ele criou e consagrou diversas novelas de grande sucesso, como Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas e outras que marcaram gerações. Seu estilo de narrativa conhecia profundidade nos vínculos familiares e reflexões sobre a vida cotidiana.

Manoel Carlos também popularizou o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, como cenário recorrente em suas histórias, conectando seus personagens à realidade da cidade de maneira icônica. Ele transitou ainda por minisséries e produções que ganharam destaque ao longo de sua extensa carreira.