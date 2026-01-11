Diversidade musical

De Maré Tardia a Serenno : veja os destaques musicais do 'Tocou, Poucou'

Maré Tardia, Thaysa Pizzolato e Serenno são os artistas capixabas desta edição! Vem conferir as novidades da cena musical capixaba

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:00

Serenno e Maré Tardia Crédito: Reprodução Instagram @serenno7 | @maretardia

Mais uma edição do Tocou, Pocou chegando com mais uma fornada quentinha de muita música boa. Nesta edição, o Espírito Santo mostra a força da sua diversidade musical com surfpunk, samba e música eletrônica. Uma coisa fica clara: aqui tem som para todos os gostos. Vamos conferir as novidades?

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"NADAVAI" - MARÉ TARDIA

A banda Maré Tardia lançou seu novo álbum “Sem Diversão Pra Mim” em 2025. De Vila Velha, a banda explora, nessa nova fase, o punk clássico, pós-punk, surf music e shoegaze. Entre as faixas está a música “Nadavai”, que fala sobre um conflito interno entre o lado racional e irracional do eu lírico.

Nas palavras do próprio compositor: “É sobre discordar de você mesmo, lutando contra vícios e hábitos ruins. Pode ser o que você fez para outra pessoa ou para si mesmo”, explica Gus Lacerda, que também é vocalista e guitarrista da banda.

"Reverência 19" - Serenno

O EP “Corda ~ Bamba” é o primeiro projeto de Serenno e chega com a proposta de valorizar a cultura e a memória da música popular brasileira. Com diversas referências a ícones da música, como João Gilberto, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil e Chico Science, o projeto também busca mostrar a necessidade de manter vivas as raízes, histórias e o legado da música do país.

Há pouco mais de 5 anos, Serenno iniciou sua trajetória na música e conta como ela e a poesia o ajudaram a enfrentar a depressão. “A terapia me ajudou a acessar a poesia como uma forma de colocar para fora os sentimentos de angústia. Na mesma época, iniciei o aprendizado do violão e, por consequência, a composição musical”, explica o artista.



"SYZYGY" - Thaysa Pizzolato

Vencedora do Prêmio da Música Capixaba na categoria Melhor Instrumentista, Thaysa Pizzolato lançou seu EP “Syzygy” em 2025, com cinco faixas. Na obra, a tecladista mescla sintetizadores, anos 80 e experimentação eletrônica. O objetivo é uma experiência sonora dançante, imersiva e cinematográfica. Além do EP, outros trabalhos marcam a trajetória da artista, como o EP “Low Hype Machine” e os singles “About You”, “Gemini”, “Runaway” e “Fly Girl Fly”.



Este vídeo pode te interessar