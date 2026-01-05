Festival gratuito em Vila Velha traz atração internacional e valoriza artistas capixabas

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:10
A partir do dia 21 de janeiro, a orla de Itapuã, em Vila Velha, recebe a 7ºedição do Festival Delírio Tropical, com uma programação totalmente gratuita e mais de 80 artistas locais e do exterior.
Entre as atrações está a cantora portuguesa Marisa Liz, que se apresenta no dia 25 de janeiro (domingo). Ela é natural de Lisboa e ganhou fama como mentora do "The Voice Portugal", de 2014 a 2023. Além disso, o festival recebe atrações infantis como Gato Galáctico e Macacakids, e diversos artistas capixabas.
Até dia 1º de fevereiro, o evento ainda deve proporcionar eventos musicais inéditos, como Bruno Caliman, Nano Viana, Saulo Simonassi, Dona Fran, Fábio Carvalho, Caju e muito mais. A programação é gratuita e inclui ritmos como rock, samba e MPB.
As apresentações acontecem na Arena de Verão de Vila Velha, montada na orla de Itapuã, e além da programação musical, o evento conta com vila gastronômica e feira criativa.
