Festival gratuito em Vila Velha traz atração internacional e valoriza artistas capixabas

Festival Delírio Tropical terá 100 horas de shows, além de atrações infantis, feira criativa e vila gastronômica

Julia Galter Estagiária

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:10

Atrações do Festival Delírio Tropical Crédito: The Voice Portugal / DIvulgação / Cloves Louzada

A partir do dia 21 de janeiro, a orla de Itapuã, em Vila Velha, recebe a 7ºedição do Festival Delírio Tropical, com uma programação totalmente gratuita e mais de 80 artistas locais e do exterior.

Entre as atrações está a cantora portuguesa Marisa Liz, que se apresenta no dia 25 de janeiro (domingo). Ela é natural de Lisboa e ganhou fama como mentora do "The Voice Portugal", de 2014 a 2023. Além disso, o festival recebe atrações infantis como Gato Galáctico e Macacakids, e diversos artistas capixabas.

Marisa Liz, mentora do The Voice Portugal por 9 anos Crédito: The Voice Portugal

Até dia 1º de fevereiro, o evento ainda deve proporcionar eventos musicais inéditos, como Bruno Caliman, Nano Viana, Saulo Simonassi, Dona Fran, Fábio Carvalho, Caju e muito mais. A programação é gratuita e inclui ritmos como rock, samba e MPB.

As apresentações acontecem na Arena de Verão de Vila Velha, montada na orla de Itapuã, e além da programação musical, o evento conta com vila gastronômica e feira criativa.

Confira a programação completa

Dia 21/01 (quarta-feira)

16h - Música mecânica

18h - Tina Show

19h30 - Música mecânica

20h - Gato Galáctico

21h30 - Música mecânica

22/01 (quinta-feira)

16h - DJ Leandro Bonfim

17h - Banda de Congo Mestre Honório

17h45 – Manfredo convida Sandrera

18h45 – DJ Leandro Bonfim (Fusion Dub)

19h15 – Nave S.A

20h15 – DJ Leandro Bonfim (Fusion Dub)

20h45 – Rastaclone

22h15 – DJ Leandro Bonfim (Fusion Dub)

22h45 – Casaca

23/01 (sexta-feira)

16h – DJ Renato Costa

17h – Luiza Pastore convida Gastação Infinita

18h – DJ Renato Costa

18h15 – Melton Sello

19h15 – DJ Renato Costa

19h30 – André Prando

20h45 – DJ Renato Costa

21h – Java Roots

22h30 – DJ Renato Costa

22h50 – Pé do Lixo

24/01 (sábado)

9h - DJ Sista Ilu

10h - Banda de Congo Tambor Jacaranema

11h - Já Gamei convida SambAdm

13h - Bloco Balança Penha

14h - Lambuza convida Pedro Perez

15h30 – DJ Sista Ilu

16h - Sheep Parafina convida Intóxicos

17h30 – DJ Sista Ilu

18h - Kanabaus convida Dub's Ruy

19h30 - DJ Sista Ilu

20h - Luau do Abreu (convida Isa Cruz, Saulin e Mariana Coelho)

22h – DJ Sista Ilu

22h30 - Xá da Índia especial Bailinho do Ben

25/01 (domingo)

9h - DJ Zappie

10h – Banda de Congo Beatos de São Benedito

11h - Clube do Samba

13h30 - Cachorro Caramelo

15h - DJ Zappie

15h30 - Marisa Liz

16h45 - DJ Zappie

17h15 - Frazão convida Sambasoul

19h15 – DJ Zappie

19h30 - Mocidade Unida da Glória (MUG)

20h45 – DJ Zappie

21h - Andrea Nery

23h – DJ Zappie

28/01 (quarta-feira)

16h – Música mecânica

17h45 – MC Infantil

18h – Macakids

19h30 – Música mecânica

20h - Turma Tube

21h30 – Música mecânica

29/01 (quinta-feira)

17h - DJ Bombril

18h15 - Bruno Caliman convida Nano Vianna

19h30 - DJ Bombril

20h - Saulo Simonassi convida Dona Fran

21h30 - DJ Bombril

22h - Big Bat Blues Band - Show especial 20 anos

30/01 (sexta-feira)

16h - DJ Charles JR.



17h - Estado de Sítio (especial 25 anos)



18h - DJ Charles JR.



18h15 - Metteoro especial Mangue Beat



19h45 - DJ Charles JR.



20h - Whatever Happened to Baby Jane convida Roberta de Razão



21h - DJ Charles JR.



21h15 - Muddy Brothers



22h45 - DJ Charles JR.



23h15 - Mukeka di Rato (turnê do novo álbum “Generais de Fralda”)



31/01 (sábado)

9h - DJ Relima



10h30 - Regional da Nair



13h - Bloco Oitentação

14h - Ada Koffi



15h30 – DJ Relima



16h - Fábio Carvalho convida Caju



17h30 – DJ Relima



18h - Mais Astral (gravação de DVD)



20h - DJ Relima



20h30 - Marcos Bifão convida Alexandre Borges



22h – DJ Relima



22h30 - Beto Kauê



01/02 (domingo)

9h - DJ Anacá



10h - Siri de Tamanco



11h - Mega Roda de Samba com Samba Sim, Explosão do Pagode, Chope Samba e Opção



13h30 - Mariana Coelho



15h - Samba Crioulo



17h – DJ Anacá



17h30 - Dallas Country



19h – DJ Anacá



19h30 - Macucos especial Timbamarley



21h30 – DJ Anacá



