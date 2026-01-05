Editorias do Site
Redes Sociais

Festival gratuito em Vila Velha traz atração internacional e valoriza artistas capixabas

Festival Delírio Tropical terá 100 horas de shows, além de atrações infantis, feira criativa e vila gastronômica

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:10

Atrações do Festival Delírio Tropical
Atrações do Festival Delírio Tropical Crédito: The Voice Portugal / DIvulgação / Cloves Louzada

A partir do dia 21 de janeiro, a orla de Itapuã, em Vila Velha, recebe a 7ºedição do Festival Delírio Tropical, com uma programação totalmente gratuita e mais de 80 artistas locais e do exterior. 

Entre as atrações está a cantora portuguesa Marisa Liz, que se apresenta no dia 25 de janeiro (domingo). Ela é natural de Lisboa e ganhou fama como mentora do "The Voice Portugal", de 2014 a 2023. Além disso, o festival recebe atrações infantis como Gato Galáctico e Macacakids, e diversos artistas capixabas.

Marisa Liz, mentora do The Voice Portugal por 9 anos
Marisa Liz, mentora do The Voice Portugal por 9 anos Crédito: The Voice Portugal

Até dia 1º de fevereiro, o evento ainda deve proporcionar eventos musicais inéditos, como Bruno Caliman, Nano Viana, Saulo Simonassi, Dona Fran, Fábio Carvalho, Caju e muito mais. A programação é gratuita e inclui ritmos como rock, samba e MPB.

As apresentações acontecem na Arena de Verão de Vila Velha, montada na orla de Itapuã, e além da programação musical, o evento conta com vila gastronômica e feira criativa

Confira a programação completa

Dia 21/01 (quarta-feira)

  • 16h - Música mecânica
  • 18h - Tina Show
  • 19h30 - Música mecânica
  • 20h - Gato Galáctico
  • 21h30 - Música mecânica

22/01 (quinta-feira)

  • 16h - DJ Leandro Bonfim
  • 17h - Banda de Congo Mestre Honório
  • 17h45 – Manfredo convida Sandrera
  • 18h45 – DJ Leandro Bonfim (Fusion Dub)
  • 19h15 – Nave S.A
  • 20h15 – DJ Leandro Bonfim (Fusion Dub)
  • 20h45 – Rastaclone
  • 22h15 – DJ Leandro Bonfim (Fusion Dub)
  • 22h45 – Casaca

23/01 (sexta-feira)

  • 16h – DJ Renato Costa
  • 17h – Luiza Pastore convida Gastação Infinita
  • 18h – DJ Renato Costa
  • 18h15 – Melton Sello
  • 19h15 – DJ Renato Costa
  • 19h30 – André Prando
  • 20h45 – DJ Renato Costa
  • 21h – Java Roots
  • 22h30 – DJ Renato Costa
  • 22h50 – Pé do Lixo

24/01 (sábado)

  • 9h - DJ Sista Ilu
  • 10h - Banda de Congo Tambor Jacaranema
  • 11h - Já Gamei convida SambAdm
  • 13h - Bloco Balança Penha
  • 14h - Lambuza convida Pedro Perez
  • 15h30 – DJ Sista Ilu
  • 16h - Sheep Parafina convida Intóxicos
  • 17h30 – DJ Sista Ilu
  • 18h - Kanabaus convida Dub's Ruy
  • 19h30 - DJ Sista Ilu
  • 20h - Luau do Abreu (convida Isa Cruz, Saulin e Mariana Coelho)
  • 22h – DJ Sista Ilu
  • 22h30 - Xá da Índia especial Bailinho do Ben

25/01 (domingo)

  • 9h - DJ Zappie
  • 10h – Banda de Congo Beatos de São Benedito
  • 11h - Clube do Samba
  • 13h30 - Cachorro Caramelo
  • 15h - DJ Zappie
  • 15h30 - Marisa Liz
  • 16h45 - DJ Zappie
  • 17h15 - Frazão convida Sambasoul
  • 19h15 – DJ Zappie
  • 19h30 - Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • 20h45 – DJ Zappie   
  • 21h - Andrea Nery
  • 23h – DJ Zappie

28/01 (quarta-feira)

  • 16h – Música mecânica
  • 17h45 – MC Infantil
  • 18h – Macakids 
  • 19h30 – Música mecânica
  • 20h - Turma Tube
  • 21h30 – Música mecânica

29/01 (quinta-feira)

  • 17h - DJ Bombril
  • 18h15 - Bruno Caliman convida Nano Vianna
  • 19h30 - DJ Bombril
  • 20h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
  • 21h30 - DJ Bombril
  • 22h - Big Bat Blues Band - Show especial 20 anos

30/01 (sexta-feira)

  • 16h - DJ Charles JR.
  • 17h - Estado de Sítio (especial 25 anos)
  • 18h - DJ Charles JR.
  • 18h15 - Metteoro especial Mangue Beat
  • 19h45 - DJ Charles JR.
  • 20h - Whatever Happened to Baby Jane convida Roberta de Razão
  • 21h - DJ Charles JR.
  • 21h15 - Muddy Brothers
  • 22h45 - DJ Charles JR. 
  • 23h15 - Mukeka di Rato (turnê do novo álbum “Generais de Fralda”)

31/01 (sábado)

  • 9h - DJ Relima
  • 10h30 - Regional da Nair
  • 13h - Bloco Oitentação     
  •   14h - Ada Koffi
  • 15h30 – DJ Relima
  • 16h - Fábio Carvalho convida Caju
  • 17h30 – DJ Relima
  • 18h - Mais Astral (gravação de DVD)
  • 20h - DJ Relima
  • 20h30 - Marcos Bifão convida Alexandre Borges
  • 22h – DJ Relima
  • 22h30 - Beto Kauê

01/02 (domingo)

  • 9h - DJ Anacá
  • 10h - Siri de Tamanco
  • 11h - Mega Roda de Samba com Samba Sim, Explosão do Pagode, Chope Samba e Opção
  • 13h30 - Mariana Coelho
  • 15h - Samba Crioulo
  • 17h – DJ Anacá
  • 17h30 - Dallas Country
  • 19h – DJ Anacá
  • 19h30 - Macucos especial Timbamarley
  • 21h30 – DJ Anacá

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”

Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”

Imagem - Henrique e Juliano confirmam show no ES com a turnê Manifesto Musical

Henrique e Juliano confirmam show no ES com a turnê Manifesto Musical

Imagem - Camarote Vix terá Thiago Martins e experiência premium no Carnaval 2026

Camarote Vix terá Thiago Martins e experiência premium no Carnaval 2026

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Candidatos ao grupo Pipoca do ‘BBB 26’ serão conhecidos nesta sexta

Candidatos ao grupo Pipoca do ‘BBB 26’ serão conhecidos nesta sexta
Imagem - 4 características do cachorro da raça skye terrier

4 características do cachorro da raça skye terrier
Imagem - Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”

Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”