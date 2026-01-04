Em Cariacica

Henrique e Juliano confirmam show no ES com a turnê Manifesto Musical

O show está marcado para o dia 5 de setembro e promete um encontro especial com o público capixaba

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:26

A dupla Henrique & Juliano se apresenta em Cariacica em 2026 Crédito: Arthur Louzada

A dupla Henrique & Juliano escolheu Cariacica como uma das 11 cidades brasileiras que receberão a turnê nacional Manifesto Musical, um projeto exclusivo, concebido para acontecer somente em 2026. O show está marcado para o dia 5 de setembro e promete um encontro especial com o público capixaba.

O Manifesto Musical nasceu como álbum e rapidamente se transformou em um movimento que ultrapassa o formato tradicional de show. Agora, o projeto ganha as estradas em uma turnê nacional pensada para ser vivida intensamente, preservando sua essência de proximidade, emoção e conexão real entre artistas e fãs — justamente por seu caráter único e não recorrente.

A escolha de Cariacica reforça a forte relação de Henrique & Juliano com o Espírito Santo. Com apenas 11 datas confirmadas em todo o Brasil, cada apresentação do Manifesto Musical se consolida como um evento singular, carregado de significado e expectativa.

A turnê Manifesto Musical 2026 foi desenhada para transformar o show em um verdadeiro encontro. O repertório, a atmosfera e a proposta do projeto convidam o público a viver uma experiência coletiva, marcada por emoção, memória e identidade, em um formato que não será repetido em outros anos.

As informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve. A comercialização acontecerá exclusivamente pela plataforma Guichê Web.

