Mestrinho promete show especial em Itaúnas: "Vai ser com gostinho de conquista"

Artista, que ganhou um Grammy Latino neste ano ao lado de João Gomes e Jota.pê, destacou Itaúnas como símbolo da cultura nordestina e do forró

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:00

Mestrinho Crédito: José de Holanda

Depois de um ano intenso, Mestrinho vive um dos momentos mais especiais de sua trajetória artística. Em 2025, o músico colheu os frutos de importantes encontros musicais, o mais emblemático com certeza foi "Domiguinho", álbum nascido da parceria com João Gomes e Jota.pê, que rendeu um Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, além de diversos outros prêmios nacionais.

Agora, o artista vai se apresentar em um lugar especial para os capixabas: Itaúnas. Mestrinho é parte da programação do festival Paraíso Alucinado, no Buraco do Tatu, onde se apresenta no dia 3 de janeiro, encerrando o evento.

Segundo Mestrinho, começar essa nova etapa tocando na Vila é simbólico e carregado de afeto. “É um lugar muito importante para a minha trajetória. Vai ser um show com gostinho de conquista, de comemoração, junto das pessoas que sempre estiveram comigo”, afirma.

No palco, o público pode esperar um espetáculo que une tradição e inovação. Fiel à essência do forró, Mestrinho destaca a influência direta de mestres como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, sem abrir mão de dialogar com o presente. “A gente pode modernizar e inovar, desde que não perca a essência. O respeito aos mestres e à tradição do forró é algo que eu carrego comigo”, reforça.

No Prêmio Multishow 2025 Mestrinho ganhou três prêmios ao lado dos cantores João Gomes e Jota.pê Crédito: Globo/ Manoella Mello

Essa busca por evolução acompanha o artista desde o início da carreira. Mestrinho lembra que sua formação passou por experiências diversas: das bandas em seu estado natal, Sergipe, ao trabalho ao lado do pai, o sanfoneiro Valdo de Carira, até a mudança para São Paulo, onde tocou com nomes como Dominguinhos, Elba Ramalho e Gilberto Gil. “Tudo isso contribuiu para minha amplitude musical. Hoje posso dialogar com vários gêneros, mas o forró sempre será o principal”, destaca.

O repertório do show em Itaúnas deve misturar canções autorais, homenagens aos grandes nomes do forró e músicas dos projetos recentes, incluindo o trabalho com João Gomes e Jota.pê. A promessa é de uma noite animada, cheia de energia e conexão com o público.

Para Mestrinho, tocar em Itaúnas representa um compromisso com a valorização da cultura nordestina. “É um paraíso que recebe gente do Brasil inteiro para curtir forró. Estar lá também é uma forma de contribuir para que essa cultura continue forte e cada vez mais valorizada”, conclui.

SERVIÇO

Paraíso Alucinado – Réveillon 2026

Atrações:

30/12: Badalação (Duo Coisa de Zé e Alvorada), Potiguá, Bárbara Greco



Badalação (Duo Coisa de Zé e Alvorada), Potiguá, Bárbara Greco 31/12: Amor di Montão (Duo Diego Oliveira e Nando Nogueira), Diana do Sertão, Forrofiá



Amor di Montão (Duo Diego Oliveira e Nando Nogueira), Diana do Sertão, Forrofiá 01/01: Nando Nogueira, Coisa de Zé, Potiguá



Nando Nogueira, Coisa de Zé, Potiguá 02/01: Trio Xamego, Diego Oliveira, Alvorada



Trio Xamego, Diego Oliveira, Alvorada 03/01: Mestrinho, Bárbara Greco, Forrofiá



Data: de 30 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026



de 30 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026 Horário : a partir das 22h (30/12) até 6h (04/01)



: a partir das 22h (30/12) até 6h (04/01) Local: Buraco do Tatu – Itaúnas, Conceição da Barra

