Grammy 2026 indica Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny; veja lista

Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:52

Kendrick Lamar na última edição do Grammy, em fevereiro deste ano, na Califórnia Crédito: Reuters/Folhapress

O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem", Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos", Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend", além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX", nas principais categorias - dentre eles, álbum, música e gravação do ano.

Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o com mais indicações ao todo, com nove menções.

Depois dele, vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.

Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.

Tyler the Creator e Sabrina Carpenter foram indicados ao Grammy Crédito: Reprodução/Instagram/@feliciathegoat/@sabrinacarpenter

O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.

Veja abaixo a lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026 conforme o anúncio ao vivo.

Gravação do ano

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower

Chappell Roan - The Subway

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar & SZA - Luther

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild





Álbum do ano

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Justin Bieber - Swag

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Leon Thomas - Mutt

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Tyler, the Creator - Chromakopia





Música do ano

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower

Doechii - Anxiety

Huntr/x - Golden

Kendrick Lamar & SZA - Luther

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild





Artista revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young





Produtor do ano, não-clássico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave





Compositor do ano, não-clássico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz





Melhor performance de pop solo

Chappell Roan - The Subway

Justin Bieber - Daisies

Lady Gaga - Disease

Lola Young - Messy

Sabrina Carpenter - Manchild





Melhor performance de duo ou grupo pop

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt.

SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30





Melhor álbum pop vocal

Justin Bieber - Swag

Lady Gaga - Mayhem

Miley Cyrus - Something Beautiful

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)





Melhor gravação de dance pop

Lady Gaga - Abracadabra

PinkPantheress - Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame

Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Zara Larsson - Midnight Sun





Melhor gravação de dance/eletrônica

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage

Tame Impala - End of Summer





Melhor álbum de dance/eletrônica

FKA twigs - Eusexua

Fred Again.. - Ten Days

PinkPantheress - Fancy That

Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale

Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3





Melhor álbum pop vocal tradicional

Harlequin - Lady Gaga

A Matter Of Time - Laufey

Wintersongs - Laila Biali

The Gift Of Love - Jennifer Hudson

Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand





Melhor álbum de rock

Deftones - Private Music

Haim - I Quit

Linkin Park - From Zero

Turnstile - Never Enough

Yungblud - Idols





Melhor música de rock

Hayley Williams - Glum

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be

Sleep Token - Caramel

Turnstile - Never Enough

Yungblud - Zombie





Melhor performance de rock

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That

Hayley Williams - Mirtazapine

Linkin Park - The Emptiness Machine

Turnstile - Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)





Melhor performance de heavy metal

Dream Theater - Night Terror

Ghost - Lachryma

Sleep Token - Emergence

Spiritbox - Soft Spine

Turnstile - Birds





Melhor performance de música alternativa

Bon Iver - Everything Is Peaceful Love

The Cure - Alone

Hayley Williams - Parachute

Turnstile - Seein’ Stars

Wet Leg - Mangetout





Melhor álbum de música alternativa

Bon Iver - SABLE, fABLE

The Cure - Songs of a Lost World

Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party

Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass

Wet Leg - Moisturizer





Melhor música de R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Durand Bernarr - Overqualified

Kehlani - Folded

Leon Thomas - Yes It Is

Summer Walker - Heart of a Woman





Melhor performance de R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Justin Bieber - Yukon

Kehlani - Folded

Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker - Heart of a Woman





Melhor performance de R&B tradicional

Durand Bernarr - Here We Are

Lalah Hathaway - Uptown

Ledisi - Love You Too

Leon Thomas - Vibes Don’t Lie

SZA - Crybaby





Melhor álbum de R&B

Coco Jones - Why Not More?

Giveon - Beloved

Ledisi - The Crown

Leon Thomas - Mutt

Teyana Taylor - Escape Room





Melhor álbum de R&B progressivo

Bilal - Adjust Brightness

Destin Conrad - Love on Digital

Durand Bernarr - Bloom

Flo - Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are





Melhor álbum de rap

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Glorilla - Glorious

JID - God Does Like Ugly

Kendick Lamar - GNX

Tyler, the Creator - Chromakopia





Melhor música de rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing

Doechii - Anxiety

Glorilla - TGIF

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky





Melhor performance de rap

Cardi B - Outside

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I





Melhor performance de rap melódico

Fridayy & Meek Mill - Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly

Kendrick Lamar & SZA - Luther

PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj





Melhor performance de jazz

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Windows (Live)

Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield - Noble Rise

Michael Mayo - Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - All Stars Lead to You (Live)

Samara Joy - Peace of Mind / Dreams Come True





Melhor álbum de jazz vocal

Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap - Elemental

Michael Mayo - Fly

Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - Live at Vic’s Las Vegas

Samara Joy - Portrait

Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell - We Insist 2025!





Melhor álbum de jazz instrumental

Branford Marsalis Quartet - Belonging

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Trilogy 3 (Live)

John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade - Spirit Fall

Sullivan Fortner - Southern Nights

Yellowjackets - Fasten Up





Melhor álbum de grande conjunto de jazz

Christian McBride - Without Further Ado, Vol 1

Danilo Pérez & Bohuslän Big Band - Lumen

Deborah Silver & The Count Basie Orchestra - Basie Rocks!

Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra - Some Days Are Better: The Lost Scores

Sun Ra Arkestra - Lights on a Satellite

The 8-Bit Big Band - Orchestrator Emulator





Melhor álbum de jazz latino

Arturo O’Farrill - The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)

Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Mundoagua - Celebrating Carla Bley

Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole

Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard

Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne





Melhor álbum de jazz alternativo

Ambrose Akinmusire - Honey From a Winter Stone

Brad Mehldau - Ride into the Sun

Immanuel Wilkins - Blues Blood

Nate Smith - Live-Action

Robert Glasper - Keys to the City Volume One





Melhor performance de country solo

Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Nose on the Grindstone

Zach Top - I Never Lie





Melhor performance de country em duo ou grupo

George Strait Featuring Chris Stapleton - Honky Tonk Hall of Fame

Margo Price Featuring Tyler Childers - Love Me Like You Used to Do

Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing

Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson - Trailblazer

Shaboozey & Jelly Roll - Amen





Melhor música de country

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Bitin’ List

Zach Top - I Never Lie





Melhor álbum de country tradicional

Charley Crockett - Dollar a Day

Lukas Nelson - American Romance

Margo Price - Hard Headed Woman

Willie Nelson - Oh What a Beautiful World

Zach Top - Ain’t in It for My Health





Melhor álbum de country contemporâneo

Eric Church - Evangeline vs. the Machine

Jelly Roll - Beautifully Broken

Kelsea Ballerini - Patterns

Miranda Lambert - Postcards From Texas

Tyler Childers - Snipe Hunter





Melhor álbum de blues tradicional

Buddy Guy - Ain’t Done With the Blues

Charlie Musselwhite - Look Out Highway

Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush - Young Fashioned Ways

Maria Muldaur - One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey

Taj Mahal & Keb’ Mo’ - Room on the Porch





Melhor álbum de blues contemporâneo

Best Contemporary Blues Album

Eric Gales - A Tribute to LJK

Joe Bonamassa - Breakthrough

Robert Randolph - Preacher Kids

Samantha Fish - Paper Doll

Southern Avenue - Family





Melhor álbum de pop latino

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra





Melhor álbum de música urbana

Best Música Urbana Album

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin - Mixteip

Nicki Nicole - Naiki

Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (En Vivo)





Melhor álbum latino de rock ou alternativo

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Fito Páez - Novela

Los Wizzards - Algorhythm





Melhor álbum de música global

Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia

No Sign of Weakness - Burna Boy

Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia

Eclairer le monde : Light the World - Youssou N'Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti

Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar





Melhor performance de música global

Angélique Kidjo - Jerusalema

Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar - Daybreak

Bad Bunny - Eoo

Ciro Hurtado - Cantando en el Camino

Shakti - Shrini’s Dream (Live)

Yeisy Rojas - Inmigrante y Que?





Melhor álbum de reggae

Jesse Royal - No Place Like Home

Keznamdi - Blxxd & Fyah

Lila Iké - Treasure Self Love

Mortimer - From Within

Vybz Kartel - Heart & Soul





Melhor performance de música africana

Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat

Burna Boy - Love

Davido Featuring Omah Lay - With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love

Tyla - Push 2 Start





Melhor videoclipe

Clipse - So Be It

Doechii - Anxiety

OK Go - Love

Sabrina Carpenter - Manchild

Sade - Young Lion





Melhor capa de álbum

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Djo - The Crux

Perfume Genius - Glory

Tyler, the Creator - Chromakopia

Wet Leg - Moisturizer

