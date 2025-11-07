Editorias do Site
Redes Sociais

Grammy 2026 indica Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny; veja lista

Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:52

Kendrick Lamar na última edição do Grammy, em fevereiro deste ano, na Califórnia
Kendrick Lamar na última edição do Grammy, em fevereiro deste ano, na Califórnia Crédito: Reuters/Folhapress

O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem", Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos", Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend", além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX", nas principais categorias - dentre eles, álbum, música e gravação do ano.

Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o com mais indicações ao todo, com nove menções.

Depois dele, vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.

Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.

Tyler the Creator e Sabrina Carpenter vão cantar no Lollapalooza 2026
Tyler the Creator e Sabrina Carpenter foram indicados ao Grammy Crédito: Reprodução/Instagram/@feliciathegoat/@sabrinacarpenter

O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.

Veja abaixo a lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026 conforme o anúncio ao vivo.

  • Gravação do ano
  • Bad Bunny - DTMF
  • Billie Eilish - Wildflower
  • Chappell Roan - The Subway
  • Doechii - Anxiety
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • Sabrina Carpenter - Manchild

  • Álbum do ano
  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Justin Bieber - Swag
  • Kendrick Lamar - GNX
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Leon Thomas - Mutt
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

  • Música do ano
  • Bad Bunny - DTMF
  • Billie Eilish - Wildflower
  • Doechii - Anxiety
  • Huntr/x - Golden
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • Sabrina Carpenter - Manchild

  • Artista revelação
  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

  • Produtor do ano, não-clássico
  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

  • Compositor do ano, não-clássico
  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

  • Melhor performance de pop solo
  • Chappell Roan - The Subway
  • Justin Bieber - Daisies
  • Lady Gaga - Disease
  • Lola Young - Messy
  • Sabrina Carpenter - Manchild

  • Melhor performance de duo ou grupo pop
  • Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
  • Huntr/x - Golden
  • Katseye - Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

  • Melhor álbum pop vocal
  • Justin Bieber - Swag
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Miley Cyrus - Something Beautiful
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

  • Melhor gravação de dance pop
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • PinkPantheress - Illegal
  • Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
  • Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)
  • Zara Larsson - Midnight Sun

  • Melhor gravação de dance/eletrônica
  • Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
  • Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
  • Kaytranada - Space Invader
  • Skrillex - Voltage
  • Tame Impala - End of Summer

  • Melhor álbum de dance/eletrônica
  • FKA twigs - Eusexua
  • Fred Again.. - Ten Days
  • PinkPantheress - Fancy That
  • Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
  • Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3

  • Melhor álbum pop vocal tradicional
  • Harlequin - Lady Gaga
  • A Matter Of Time - Laufey
  • Wintersongs - Laila Biali
  • The Gift Of Love - Jennifer Hudson
  • Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

  • Melhor álbum de rock
  • Deftones - Private Music
  • Haim - I Quit
  • Linkin Park - From Zero
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud - Idols

  • Melhor música de rock
  • Hayley Williams - Glum
  • Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be
  • Sleep Token - Caramel
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud - Zombie

  • Melhor performance de rock
  • Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
  • Hayley Williams - Mirtazapine
  • Linkin Park - The Emptiness Machine
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)

  • Melhor performance de heavy metal
  • Dream Theater - Night Terror
  • Ghost - Lachryma
  • Sleep Token - Emergence
  • Spiritbox - Soft Spine
  • Turnstile - Birds

  • Melhor performance de música alternativa
  • Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
  • The Cure - Alone
  • Hayley Williams - Parachute
  • Turnstile - Seein’ Stars
  • Wet Leg - Mangetout

  • Melhor álbum de música alternativa
  • Bon Iver - SABLE, fABLE
  • The Cure - Songs of a Lost World
  • Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party
  • Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass
  • Wet Leg - Moisturizer

  • Melhor música de R&B
  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
  • Durand Bernarr - Overqualified
  • Kehlani - Folded
  • Leon Thomas - Yes It Is
  • Summer Walker - Heart of a Woman

  • Melhor performance de R&B
  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
  • Justin Bieber - Yukon
  • Kehlani - Folded
  • Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)
  • Summer Walker - Heart of a Woman

  • Melhor performance de R&B tradicional
  • Durand Bernarr - Here We Are
  • Lalah Hathaway - Uptown
  • Ledisi - Love You Too
  • Leon Thomas - Vibes Don’t Lie
  • SZA - Crybaby

  • Melhor álbum de R&B
  • Coco Jones - Why Not More?
  • Giveon - Beloved
  • Ledisi - The Crown
  • Leon Thomas - Mutt
  • Teyana Taylor - Escape Room

  • Melhor álbum de R&B progressivo
  • Bilal - Adjust Brightness
  • Destin Conrad - Love on Digital
  • Durand Bernarr - Bloom
  • Flo - Access All Areas
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are

  • Melhor álbum de rap
  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Glorilla - Glorious
  • JID - God Does Like Ugly
  • Kendick Lamar - GNX
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

  • Melhor música de rap
  • Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing
  • Doechii - Anxiety
  • Glorilla - TGIF
  • Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
  • Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

  • Melhor performance de rap
  • Cardi B - Outside
  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips
  • Doechii - Anxiety
  • Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
  • Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I

  • Melhor performance de rap melódico
  • Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
  • JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther
  • PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

  • Melhor performance de jazz
  • Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Windows (Live)
  • Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield - Noble Rise
  • Michael Mayo - Four
  • Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - All Stars Lead to You (Live)
  • Samara Joy - Peace of Mind / Dreams Come True

  • Melhor álbum de jazz vocal
  • Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap - Elemental
  • Michael Mayo - Fly
  • Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - Live at Vic’s Las Vegas
  • Samara Joy - Portrait
  • Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell - We Insist 2025!

  • Melhor álbum de jazz instrumental
  • Branford Marsalis Quartet - Belonging
  • Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Trilogy 3 (Live)
  • John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade - Spirit Fall
  • Sullivan Fortner - Southern Nights
  • Yellowjackets - Fasten Up

  • Melhor álbum de grande conjunto de jazz
  • Christian McBride - Without Further Ado, Vol 1
  • Danilo Pérez & Bohuslän Big Band - Lumen
  • Deborah Silver & The Count Basie Orchestra - Basie Rocks!
  • Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra - Some Days Are Better: The Lost Scores
  • Sun Ra Arkestra - Lights on a Satellite
  • The 8-Bit Big Band - Orchestrator Emulator

  • Melhor álbum de jazz latino
  • Arturo O’Farrill - The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
  • Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Mundoagua - Celebrating Carla Bley
  • Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole
  • Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
  • Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne

  • Melhor álbum de jazz alternativo
  • Ambrose Akinmusire - Honey From a Winter Stone
  • Brad Mehldau - Ride into the Sun
  • Immanuel Wilkins - Blues Blood
  • Nate Smith - Live-Action
  • Robert Glasper - Keys to the City Volume One

  • Melhor performance de country solo
  • Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)
  • Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
  • Shaboozey - Good News
  • Tyler Childers - Nose on the Grindstone
  • Zach Top - I Never Lie

  • Melhor performance de country em duo ou grupo
  • George Strait Featuring Chris Stapleton - Honky Tonk Hall of Fame
  • Margo Price Featuring Tyler Childers - Love Me Like You Used to Do
  • Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
  • Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson - Trailblazer
  • Shaboozey & Jelly Roll - Amen

  • Melhor música de country
  • Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
  • Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
  • Shaboozey - Good News
  • Tyler Childers - Bitin’ List
  • Zach Top - I Never Lie

  • Melhor álbum de country tradicional
  • Charley Crockett - Dollar a Day
  • Lukas Nelson - American Romance
  • Margo Price - Hard Headed Woman
  • Willie Nelson - Oh What a Beautiful World
  • Zach Top - Ain’t in It for My Health

  • Melhor álbum de country contemporâneo
  • Eric Church - Evangeline vs. the Machine
  • Jelly Roll - Beautifully Broken
  • Kelsea Ballerini - Patterns
  • Miranda Lambert - Postcards From Texas
  • Tyler Childers - Snipe Hunter

  • Melhor álbum de blues tradicional
  • Buddy Guy - Ain’t Done With the Blues
  • Charlie Musselwhite - Look Out Highway
  • Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush - Young Fashioned Ways
  • Maria Muldaur - One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey
  • Taj Mahal & Keb’ Mo’ - Room on the Porch

  • Melhor álbum de blues contemporâneo
  • Best Contemporary Blues Album
  • Eric Gales - A Tribute to LJK
  • Joe Bonamassa - Breakthrough
  • Robert Randolph - Preacher Kids
  • Samantha Fish - Paper Doll
  • Southern Avenue - Family

  • Melhor álbum de pop latino
  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
  • Karol G - Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

  • Melhor álbum de música urbana
  • Best Música Urbana Album
  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin - Mixteip
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Trueno - EUB Deluxe
  • Yandel - Sinfónico (En Vivo)

  • Melhor álbum latino de rock ou alternativo
  • Aterciopelados - Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
  • Fito Páez - Novela
  • Los Wizzards - Algorhythm

  • Melhor álbum de música global
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia
  • No Sign of Weakness - Burna Boy
  • Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia
  • Eclairer le monde : Light the World - Youssou N'Dour
  • Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
  • Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

  • Melhor performance de música global
  • Angélique Kidjo - Jerusalema
  • Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar - Daybreak
  • Bad Bunny - Eoo
  • Ciro Hurtado - Cantando en el Camino
  • Shakti - Shrini’s Dream (Live)
  • Yeisy Rojas - Inmigrante y Que?

  • Melhor álbum de reggae
  • Jesse Royal - No Place Like Home
  • Keznamdi - Blxxd & Fyah
  • Lila Iké - Treasure Self Love
  • Mortimer - From Within
  • Vybz Kartel - Heart & Soul

  • Melhor performance de música africana
  • Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat
  • Burna Boy - Love
  • Davido Featuring Omah Lay - With You
  • Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love
  • Tyla - Push 2 Start

  • Melhor videoclipe
  • Clipse - So Be It
  • Doechii - Anxiety
  • OK Go - Love
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Sade - Young Lion

  • Melhor capa de álbum
  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Djo - The Crux
  • Perfume Genius - Glory
  • Tyler, the Creator - Chromakopia
  • Wet Leg - Moisturizer

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Grammy 2026: Saiba como funciona a votação do maior prêmio da música

Grammy 2026: Saiba como funciona a votação do maior prêmio da música

Imagem - Grammy indica Caetano Veloso e Maria Bethânia para melhor álbum de música global

Grammy indica Caetano Veloso e Maria Bethânia para melhor álbum de música global

Imagem - Liniker é indicada em sete categorias no Grammy Latino 2025

Liniker é indicada em sete categorias no Grammy Latino 2025

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Torta de liquidificador: aprenda 4 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Torta de liquidificador: aprenda 4 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Imagem - Point que serve de hambúrguer a brisket faz sucesso no Norte do ES

Point que serve de hambúrguer a brisket faz sucesso no Norte do ES
Imagem - Grammy indica Caetano Veloso e Maria Bethânia para melhor álbum de música global

Grammy indica Caetano Veloso e Maria Bethânia para melhor álbum de música global