Grammy 2026 indica Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny; veja lista

O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem", Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos", Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend", além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX", nas principais categorias - dentre eles, álbum, música e gravação do ano.
Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o com mais indicações ao todo, com nove menções.
Depois dele, vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.
Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.
Veja abaixo a lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026 conforme o anúncio ao vivo.
