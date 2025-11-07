Editorias do Site
Grammy indica Caetano Veloso e Maria Bethânia para melhor álbum de música global

Eles concorrem com nomes como Burna Boy e Anoushka Shankar

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:13

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global no Grammy 2026, nesta sexta-feira (7). Os troféus serão entregues em fevereiro do ano que vem.

Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.

Entre os principais indicados à premiação, estão nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem", Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos", Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend", além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX".

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia

- No Sign of Weakness - Burna Boy

- Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia

- Eclairer le monde: Light the World - Youssou N'Dour

- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti

- Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

