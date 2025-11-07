Grammy indica Caetano Veloso e Maria Bethânia para melhor álbum de música global

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:13
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global no Grammy 2026, nesta sexta-feira (7). Os troféus serão entregues em fevereiro do ano que vem.
Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.
Entre os principais indicados à premiação, estão nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem", Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos", Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend", além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX".
- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia
- No Sign of Weakness - Burna Boy
- Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia
- Eclairer le monde: Light the World - Youssou N'Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
- Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
