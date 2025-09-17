Música

Liniker é indicada a sete categorias no Grammy Latino 2025

Além da cantora, outros brasileiros integram a lista; premiação acontece no dia 13 de novembro, nos Estados Unidos

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13:31

Cantora Liniker Crédito: Caroline Lima

Foram anunciados, nesta quarta-feira (17), os indicados para as 58 categorias da 26º edição do Grammy Latino. E tem destaque brasileiro: a cantora Liniker recebeu sete indicações, entre elas as três principais: Álbum do Ano com "Caju", Canção do Ano com "Veludo Marrom" e Gravação do Ano com "Ao teu lado".

A cantora vai disputar com grandes nomes da cena musical como Karol G e Bad Bunny.

Marina Sena, Milton Nascimento, João Gomes, Lauana Prado, Ana Castela, Léo Foguete e Alcione também aparecem na lista. Na categoria Artista Revelação estão Juliane Gamboa e Sued Nunes, representando o Brasil.

A rodada final de votação para determinar os ganhadores do Grammy Latino será em 1 de outubro e a cerimônia de premiação acontece no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

