Editorias do Site
Redes Sociais

Liniker é indicada a sete categorias no Grammy Latino 2025

Além da cantora, outros brasileiros integram a lista; premiação acontece no dia 13 de novembro, nos Estados Unidos

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13:31

LINIKER
Cantora Liniker Crédito: Caroline Lima

Foram anunciados, nesta quarta-feira (17), os indicados para as 58 categorias da 26º edição do Grammy Latino. E tem destaque brasileiro: a cantora Liniker recebeu sete indicações, entre elas as três principais: Álbum do Ano com "Caju", Canção do Ano com "Veludo Marrom" e Gravação do Ano com "Ao teu lado". 

A cantora vai disputar com grandes nomes da cena musical como Karol G e Bad Bunny. 

Marina Sena, Milton Nascimento, João Gomes, Lauana Prado, Ana Castela, Léo Foguete e Alcione também aparecem na lista. Na categoria Artista Revelação estão Juliane Gamboa e Sued Nunes, representando o Brasil. 

A rodada final de votação para determinar os ganhadores do Grammy Latino será em 1 de outubro e a cerimônia de premiação acontece no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. 

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Prefeito diz que vai cancelar show de Jorge e Mateus: “Cariacica não é subúrbio”

Prefeito diz que vai cancelar show de Jorge e Mateus: “Cariacica não é subúrbio”

Imagem - Tulipa Ruiz, ganhadora do Grammy Latino, faz show inédito no ES

Tulipa Ruiz, ganhadora do Grammy Latino, faz show inédito no ES

Imagem - Coachella anuncia Luísa Sonza em edição com Justin Bieber e Karol G

Coachella anuncia Luísa Sonza em edição com Justin Bieber e Karol G

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço
Imagem - 7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera

7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera
Imagem - Jantar reúne chefs de seis restaurantes para homenagem ao ES

Jantar reúne chefs de seis restaurantes para homenagem ao ES