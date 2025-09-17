Em Vitória

Tulipa Ruiz, ganhadora do Grammy Latino, faz show inédito no ES

Capixaba Luíza Boê também se apresenta e lança o novo clipe “Nada de Extraordinário” em noite especial que celebra a força da música brasileira

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:40

Tulipa Ruiz e a capixaba Luíza Boê se apresentam no Teatro Glória Crédito: Nino Andres Biasizzo / Elisa Maciel

O público capixaba vai viver uma noite de celebração à música brasileira nesta sexta-feira (19), quando o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, recebe a edição especial do projeto Cena Musical: Noite Extraordinária. O evento reúne no mesmo palco duas artistas que representam a força criativa da nova e da atual geração da MPB: Tulipa Ruiz, vencedora do Grammy Latino, e a capixaba Luíza Boê, que lança seu novo clipe.

A estreia de Tulipa no Espírito Santo

Com carreira consolidada e reconhecimento internacional, Tulipa Ruiz se apresenta pela primeira vez no Espírito Santo. A cantora e compositora paulistana é dona de um estilo que mistura pop, poesia e brasilidade, marcado pela potência de sua voz.

A cantora Tulipa Ruiz Crédito: Nino Andres Biasizzo

Tulipa venceu o Grammy Latino em 2015 com o disco Dancê, na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, e voltou a ser indicada em 2023 com Habilidades Extraordinárias, produzido durante a pandemia. É justamente esse trabalho que chega agora ao palco do Sesc Glória, em um espetáculo inédito para os capixabas.

Luíza Boê lança clipe inédito

A noite também marca um momento especial na trajetória da cantora e compositora Luíza Boê, que fará o lançamento do single Nada de Extraordinário. A faixa, produzida por Gustavo Ruiz, chega no mesmo dia às plataformas digitais.

Cantora Luíza Boê Crédito: Elisa Maciel

A capixaba Luíza vem se destacando na nova MPB desde 2017, quando lançou o single Cocoon. De lá para cá, já produziu discos e EPs de repercussão nacional, circulou com a turnê Terramar em 2023 e figurou em playlists e trilhas sonoras de produções internacionais, como a série norte-americana Resident Alien. Suas composições abordam afetos, espiritualidade e vida cotidiana, sempre com um olhar poético e transformador.

Vai ser uma noite muito especial. Dividir esse palco com Tulipa é uma honra imensa

O evento integra a programação de aniversário de 11 anos do Centro Cultural Sesc Glória e tem início às 20h. Os ingressos já estão disponíveis pelo site Lets.events ou na bilheteria do Sesc Glória.

Programe-se

Noite Extraordinária – Tulipa Ruiz e Luíza Boê

Data: 19 de setembro (sexta-feira)

19 de setembro (sexta-feira) Horário: 20h

20h Local: Teatro Glória (Sesc Glória) – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Vitória

Teatro Glória (Sesc Glória) – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Vitória Ingressos: na bilheteria do Sesc Gloria ou pelo site Lets.events

na bilheteria do Sesc Gloria ou pelo site Lets.events Valores: R$ 25 (Comerciário/Meia/Meia Solidária), R$ 19 (conveniado), R$ 50 (inteira), R$ 30 (comerciante)

Este vídeo pode te interessar