Festival da Baleia vai unir cultura, lazer e preservação marinha no ES

Evento gratuito em Vitória terá show com Tato, do Falamansa, e homenagem a Charlie Brown Jr. com ex-integrante da banda; saiba como participar

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:52

Bandas Forró Bemtivi e Charlie Brothers vão tocar no Festival da Baleia 2025 Crédito: Ciro Trigo / Divulgação; Gustavo Martinazzi

Vitória se prepara para um fim de semana em que música, esporte, cultura popular e educação ambiental vão dividir o mesmo palco à beira-mar. A 8ª edição do Festival da Baleia chega à Praia da Guarderia nos dias 20 e 21 de setembro reunindo shows de artistas nacionais e regionais, apresentações de congo e tradições indígenas, oficinas, feira de adoção pet, atividades infantis, yoga, canoa havaiana e ações de preservação ambiental.

A entrada será solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível. A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas em dois dias de atividades.

Shows e atrações culturais

A programação musical do Festival da Baleia será gratuita e dividida em dois dias, com shows de forró, jazz, blues, samba e música regional, além de DJs que prometem animar o público.

Festival da Baleia terá Tato do Falamansa e Heitor Gomes, ex Charlie Brown Jr. Crédito: Reprodução/Instagram/@bandafalamansa/@oleonardorochaa ; Louise Brésil

Entre os destaques nacionais estão Tato (Falamansa) e Heitor Gomes (ex-baixista do Charlie Brown Jr. e CPM 22). Do Espírito Santo, sobem ao palco artistas como Carlos Papel, Regional da Nair e o projeto Mulheres do Samba com SambaJu, além de grupos tradicionais como o Congo Amores da Lua, o Congo Madalenas do Jucu e apresentações culturais indígenas.

O evento também reserva um momento especial para o rock. A banda capixaba Charlie Brothers fará um tributo ao Charlie Brown Jr., com participação de Heitor Gomes, que integrou a formação oficial da banda entre 2005 e 2011. O show homenageia o vocalista Chorão, relembrando sucessos que marcaram a história da música brasileira.

Esporte, lazer e consciência ambiental

Além da música, o evento terá yoga, canoa havaiana, treino funcional, feira literária, feira de artesanato, oficinas e atividades infantis. A programação ainda inclui uma feira de adoção pet e o Encontro Pet Friendly, voltado para quem quiser aproveitar o fim de semana na companhia dos animais de estimação.

A programação inclui uma feira de adoção pet e o Encontro Pet Friendly Crédito: Imagem: Vinicius Florio | Shutterstock

Em sintonia com o World Cleanup Day, estão previstas ações de limpeza de praia e a tradicional Remada Ecológica Pelos Botos da Baía das Tartarugas, fortalecendo a mensagem de preservação ambiental.

O Festival da Baleia é referência no conceito de evento Lixo Zero. Nesta edição, todo o impacto ambiental será compensado, com a neutralização das emissões de carbono. As lonas utilizadas na comunicação visual serão reaproveitadas para a produção de ecobags em um projeto social que oferece trabalho e ressocialização a mulheres em situação de reclusão.

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Segundo Sandro Firmino, coordenador do evento, a edição de 2025 será “a maior e mais inclusiva já realizada”. Para ele, o festival é “um espaço para compartilhar informações, promover consciência ambiental e chamar a atenção da sociedade para a biodiversidade marinha e o clima”.

Programação completa

SÁBADO – 20 de setembro

8h – Remada Ecológica Pelos Botos da Baía das Tartarugas

8h – Clean Up Day

9h às 20h – Feiras Criativa e Literária (Praça dos Desejos)

10h às 12h – Atividades infantis

13h – Abertura do palco com DJ Zappie

14h – Chorinho Choro de Gato

16h às 18h – Regional da Nair

18h30 – Congo Madalenas do Jucu (Área Verde)

19h30 – DJ Zappie

20h às 22h – Charlie Brothers convidam Heitor Gomes (ex-Charlie Brown Jr. e CPM22)





DOMINGO – 21 de setembro

7h – Yoga

8h – Treino Funcional

9h – Encontro Pet Friendly + Feira de Adoção de PETS (Área Verde)

9h às 20h – Feiras Criativa e Literária (Praça dos Desejos)

10h às 12h – Atividades infantis

12h – Abertura do palco com DJ Bombril

14h – Jazz/Blues com Carlos Papel

16h às 18h – Mulheres do Samba com SambaJu

18h – DJ Bombril

18h30 – Congo Amores da Lua (Área Verde)

19h30 – Aulão de Forró

20h às 22h – Forró Bemtivi convida Tato (Falamansa)





Permanente: Exposição Fotográfica do Projeto

Serviço

Festival da Baleia 2025

Data: 20 e 21 de setembro de 2025

20 e 21 de setembro de 2025 Local: Praia da Guarderia, Vitória (ES)

Praia da Guarderia, Vitória (ES) Entrada: 1kg de alimento não perecível

1kg de alimento não perecível Programação: shows, esportes, oficinas, feira literária e de artesanato, atividades infantis, feira de adoção pet, yoga e ações ambientais

