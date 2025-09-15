Festival da Baleia vai unir cultura, lazer e preservação marinha no ES

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:52
Vitória se prepara para um fim de semana em que música, esporte, cultura popular e educação ambiental vão dividir o mesmo palco à beira-mar. A 8ª edição do Festival da Baleia chega à Praia da Guarderia nos dias 20 e 21 de setembro reunindo shows de artistas nacionais e regionais, apresentações de congo e tradições indígenas, oficinas, feira de adoção pet, atividades infantis, yoga, canoa havaiana e ações de preservação ambiental.
A entrada será solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível. A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas em dois dias de atividades.
A programação musical do Festival da Baleia será gratuita e dividida em dois dias, com shows de forró, jazz, blues, samba e música regional, além de DJs que prometem animar o público.
Entre os destaques nacionais estão Tato (Falamansa) e Heitor Gomes (ex-baixista do Charlie Brown Jr. e CPM 22). Do Espírito Santo, sobem ao palco artistas como Carlos Papel, Regional da Nair e o projeto Mulheres do Samba com SambaJu, além de grupos tradicionais como o Congo Amores da Lua, o Congo Madalenas do Jucu e apresentações culturais indígenas.
O evento também reserva um momento especial para o rock. A banda capixaba Charlie Brothers fará um tributo ao Charlie Brown Jr., com participação de Heitor Gomes, que integrou a formação oficial da banda entre 2005 e 2011. O show homenageia o vocalista Chorão, relembrando sucessos que marcaram a história da música brasileira.
Além da música, o evento terá yoga, canoa havaiana, treino funcional, feira literária, feira de artesanato, oficinas e atividades infantis. A programação ainda inclui uma feira de adoção pet e o Encontro Pet Friendly, voltado para quem quiser aproveitar o fim de semana na companhia dos animais de estimação.
Em sintonia com o World Cleanup Day, estão previstas ações de limpeza de praia e a tradicional Remada Ecológica Pelos Botos da Baía das Tartarugas, fortalecendo a mensagem de preservação ambiental.
O Festival da Baleia é referência no conceito de evento Lixo Zero. Nesta edição, todo o impacto ambiental será compensado, com a neutralização das emissões de carbono. As lonas utilizadas na comunicação visual serão reaproveitadas para a produção de ecobags em um projeto social que oferece trabalho e ressocialização a mulheres em situação de reclusão.
Segundo Sandro Firmino, coordenador do evento, a edição de 2025 será “a maior e mais inclusiva já realizada”. Para ele, o festival é “um espaço para compartilhar informações, promover consciência ambiental e chamar a atenção da sociedade para a biodiversidade marinha e o clima”.
