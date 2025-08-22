Gratuito

Festival da Baleia terá Tato do Falamansa e Heitor Gomes, ex-Charlie Brown Jr.

Evento gratuito também terá atrações regionais, como Carlos Papel, Regional da Nair e Mulheres do Samba, além de feiras

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 16:30

Festival da Baleia terá Tato do Falamansa e Heitor Gomes, ex Charlie Brown Jr. Crédito: Reprodução/Instagram/@bandafalamansa/@oleonardorochaa ; Louise Brésil

Já pensou curtir um fim de semana de música boa, pé na areia e ainda ajudar a salvar as baleias? Pois é exatamente isso que vai rolar na 8ª edição do Festival da Baleia, dias 20 e 21 de setembro, na Praia da Guarderia, em Vitória. Um encontro que mistura cultura, natureza, atrações nacionais e regionais.

Com entrada gratuita e uma programação diversificada, o Festival une arte, música, esporte e educação ambiental em prol do consumo consciente e da preservação das baleias-jubarte, símbolo da cultura capixaba.

Entre as atrações confirmadas estão nomes de destaque nacional, como Tato (Falamansa) e Heitor Gomes (ex-baixista do Charlie Brown Jr.), além de grandes artistas regionais como a banda de congo Amores da Lua, Carlos Papel, Regional da Nair, Charlie Brothers e o projeto Mulheres do Samba, realizado por SambaJu.

Grupo Forró Bemtivi Crédito: Ciro Trigo / Divulgação

A programação também inclui apresentações culturais indígenas e de congo, feira literária, feira artesanal, oficinas, atividades infantis, feira de adoção pet, yoga, canoa havaiana e ações de limpeza de praia em parceria com o World Cleanup Day. O evento é pet friendly, acessível e espera receber 10 mil pessoas em dois dias de atividades.

Comprometido com a sustentabilidade, o Festival adota o conceito de evento Lixo Zero, compensando todas as emissões de carbono geradas durante sua operação. Neste ano, traz ainda uma inovação: o reaproveitamento das lonas de comunicação visual para a produção de ecobags, beneficiando mulheres reclusas com oportunidades de trabalho e ressocialização.

Segundo Sandro Firmino, coordenador do Festival, esta edição promete ser a maior e mais inclusiva da história, transformando-se em uma verdadeira festa para o Espírito Santo. “O evento é um espaço incrível para compartilhar informações e promover consciência ambiental, chamando a atenção da sociedade para as questões ambientais”, destacou.

Bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Informações

Festival da Baleia 2025

20 e 21 de setembro

Praia da Guarderia – Vitória

Entrada gratuita

