Alcione retorna ao ES para show com músicas inéditas

Com o 47º disco recém-lançado, a dama do samba traz show que mistura clássicos e novidades ao público capixaba

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:32

Alcione retorna ao ES para show com músicas inéditas Crédito: Globo/ Beatriz Damy

A cantora Alcione retorna a Vitória no dia 29 de agosto para um show que marca a retomada de suas turnês nacionais. O espetáculo, que será no Espaço Patrick Ribeiro, integra o ciclo de lançamento do 47º disco da carreira, composto por músicas inéditas e parcerias com nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Xande de Pilares, Arlindinho e Igor Leal.

O trabalho já revelou dois singles de destaque. Marra de Feroz, de Xande de Pilares, Gilson Bernini e Helinho do Salgueiro, ganhou clipe com a participação de Conceição Evaristo, Gabriela Loran, Mara Kambeba e outras mulheres que simbolizam empoderamento. A canção critica o machismo e reforça o respeito às mulheres. Já Não Mexe Comigo, de Inácio Rios e Igor Leal, ultrapassou 350 mil reproduções em um mês e contou com apoio de artistas como Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Dira Paes e Camila Pitanga em sua divulgação.

Outra surpresa do álbum é a regravação de Evidências, clássico de José Augusto e Paulo Sérgio Valle. A ideia surgiu após a participação de Alcione no Domingão do Faustão, em 2016, quando, ao ser convidada a cantar a música sem conhecer a letra, improvisou e acabou protagonizando um momento que viralizou nas redes.

A cantora Alcione lança o 47º disco da carreira Crédito: Lucas Landau/Divulgação

O novo projeto foi lançado em maio, em show no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, com participações de Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Iza, transmitido pelo Multishow e Globoplay.

A turnê acontece após um período de celebrações pelo cinquentenário de carreira da artista, que incluiu homenagens no carnaval carioca, documentário, musical dirigido por Miguel Falabella e a criação da Medalha Alcione, maior comenda cultural do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a cantora também recebeu prêmios como o Faz Diferença, do jornal O Globo, e ganhou uma grande exposição em São Luís, sua cidade natal.

Alcione é um dos maiores nomes da música brasileira, com dezenas de discos de ouro e platina e apresentações realizadas em 38 países. Reconhecida internacionalmente, a intérprete mantém forte presença no digital, com mais de cinco milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming.

O repertório do show em Vitória deve reunir sucessos consagrados como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça e Meu Ébano, além das faixas inéditas do novo disco.

Serviço

Alcione – Turnê 2025

Data: 29 de agosto de 2025

Abertura: 20h | Início: 21h

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Vitória (ES)

Classificação: 16 anos

Ingressos: Blueticket

