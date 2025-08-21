Editorias do Site
Pablo comemora 20 anos de carreira com show especial no Kleber Andrade

Cantor promete misturar clássicos da carreira, releituras e momentos marcantes do DVD Bodega do Pablo; ingressos a partir de R$ 90

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:00

Pablo comemora 20 anos de carreira em Cariacica
Pablo comemora 20 anos de carreira em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram/@pablo_oficial/@biah_art/@kaiocads

Conhecido como o 'criador do arrocha', Pablo está de volta ao Espírito Santo para uma noite de romantismo e muita emoção. No dia 30 de agosto (sábado), o cantor baiano apresenta pela primeira vez no Estado a turnê comemorativa “Pablo 20 Anos”, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Além de reunir sucessos que marcaram gerações, o show vai contar com participações especiais de Netto Brito, Tayrone e Theuzinho. No palco, Pablo promete misturar clássicos da carreira, releituras e momentos marcantes do DVD Bodega do Pablo, gravado no fim de 2023, em Salvador.

A noite contará com três setores: Arena “E Aí Bê”, Frontstage e lounges. Os ingressos vão de R$ 90 a R$ 450.

Cantor Pablo apresenta pela primeira vez no Estado a turnê comemorativa "Pablo 20 Anos"
Cantor Pablo apresenta pela primeira vez no Estado a turnê comemorativa “Pablo 20 Anos” Crédito: Reprodução/Instagram/@pablo_oficial/@biah_art/@kaiocads

E o público capixaba pode esperar o melhor dos sucessos de Pablo. No setlist, não vão faltar hits como “Vem Cuidar de Mim”, “Pensa um Pouco”, “Fui Fiel”, “Tá na Cara” e “Quase Me Chamou de Amor”.

A paixão pelo arrocha

Com mais de 3,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Pablo é reconhecido nacionalmente como o criador do arrocha. O gênero nasceu de forma espontânea, quando o artista, nos shows, incentivava o público com a frase: “Arrocha!”. O bordão virou ritmo e o ritmo virou fenômeno.

Nascido em Candeias Bahia, Pablo começou a cantar aos seis anos, ao lado do pai. Passou por desafios e mudanças de cidade até ingressar na banda Asas Livres, onde consolidou o estilo que o consagraria. Mais de um milhão de cópias vendidas depois, tornou-se referência e foi celebrado por artistas como Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo & Luciano, Xand Avião e Fernando & Sorocaba.

Desde 2010, o baiano segue carreira solo como “Pablo, a voz romântica”, mantendo seu estilo inconfundível: canções que unem romance, sofrência e um toque dançante. Agora, com 20 anos de estrada, Pablo promete transformar o palco capixaba em uma grande celebração à música e ao amor.

Informações

  •  Pablo 20 Anos & Convidados
  • Atrações: Pablo, Netto Brito, Tayrone e Theuzinho.
  • Data: 30 de agosto - sábado
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Horário de abertura dos portões: 18h
  • Ingressos online: de R$ 90 (meia-entrada, lote 4, Arena ‘E Aí Bê’) a R$ 450 (promocional, 3 ingressos, lote 6, Frontstage), disponíveis no site Brasil Ticket
  • Classificação: 18 anos e 16 anos acompanhado dos pais

