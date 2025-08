Música

Capixaba Akilla representa o ES em projeto nacional de rap

O artista mistura afrobeat, rap e histórias do Espírito Santo em projeto que já contou com artistas como Major RD, AçúK e Ajuliacosta

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 13:08

Capixaba Akilla representa o ES em projeto nacional de rap Crédito: Lucas Menezes

O rapper capixaba Akilla é o único representante do Espírito Santo na Sala Vermelha, projeto audiovisual nacional dedicado à música urbana, que vem reunindo grandes nomes da cena brasileira. O artista apareceu no episódio 40, lançado no dia 1º de agosto, com a performance da faixa “Bafana Bafana”, disponível no canal MOVIMENTO no YouTube e em todas as plataformas de música. >

Idealizada por Ycaro Torres, com direção criativa da Rock Danger em parceria com a distribuidora UnitedMasters, a Sala Vermelha tem como proposta revelar talentos e destacar a diversidade da cena nacional, do rap ao afrobeats, passando pelo pagodão baiano. O projeto já contou com artistas como Major RD, AçúK e Ajuliacosta.>

Segundo Akilla, o convite partiu da curadoria do projeto, por meio do beatmaker KIB7, produtor da faixa e colaborador do selo. “A gente já tá fazendo um álbum juntos. Ele me colocou no radar da Sala Vermelha e me deu esse espaço incrível. Estar nesse projeto é gratificante demais”, conta.>

Bastidores da gravação do rapper capixaba Akilla Crédito: Lucas Menezes

Espírito Santo em destaque

Nascido e criado no Espírito Santo, Akilla destaca o orgulho de representar sua terra em um projeto com alcance nacional: >

>

“É muito gratificante saber que lembram de mim quando o assunto é rap no Espírito Santo! Quero sempre levar a cultura capixaba por onde eu for. Sou nascido e criado em Vila Velha, aprendi tudo neste lugar. Sinto que tenho uma divida de gratidão com a terra e o povo capixaba”.>

A música apresentada no projeto, “Bafana Bafana”, é também o nome da mixtape que Akilla prepara com dez faixas de afrobeat. “O termo significa ‘os garotos’ em um dialeto africano. É sobre calor, sobre vibe boa, e claro, sobre as belezas das praias capixabas”, explica.>

Gravação e conexões

O episódio foi gravado no Rio de Janeiro, em clima de carnaval, e contou com a presença de nomes como Ferrugem, que também estava no set. “Foi um dia inesquecível. Poder mostrar meu trabalho na frente de ídolos é enriquecedor demais. Me senti na mesma prateleira que eles”, relembra. >

Rapper capixaba Akilla Crédito: Yan Carpenter

Akilla, que já participou da série internacional On The Radar, destaca a importância de iniciativas como a Sala Vermelha para artistas independentes: “É o tipo de oportunidade que dá frio na barriga, mas também dá combustível. Isso é o que todo artista sonha”.>

A influência do Espírito Santo percorre toda a trajetória de Akilla. “Eu sou um contador de histórias, e as minhas histórias são daqui. Minha conexão com as praias, com o cotidiano, tudo isso está nas minhas letras. Agora tô estudando até o congo da Barra do Jucu. Vai que entra na mixtape?”, revela.>

A performance de “Bafana Bafana” está no ar no episódio 40 da Sala Vermelha, disponível no canal MOVIMENTO no YouTube. A canção também pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming de música.>

Este vídeo pode te interessar