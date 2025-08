Em Vila Velha

Movimento Cidade: confira a programação completa do festival +MC

Evento faz parte do festival Movimento Cidade e será no dia 17 de agosto, com shows de Caetano Veloso, Marina Sena, Yago Oproprio e muito mais

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 08:33

Caetano Veloso, Marina Sena e Yago Oproprio vão se apresentar no festival +MC Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress; Globo/Estevam Avellar; Wilmore / Divulgação

O festival +MC desembarca no Parque da Prainha, em Vila Velha, no dia 17 de agosto, reunindo grandes nomes da música brasileira, manifestações tradicionais e atrações visuais em uma programação diversa. O evento vai das 14h às 22h e acontece simultaneamente em três espaços: o Palco Céu, a Arena Griô e a Tela Cine Sesc. Os ingressos estão disponíveis pelo site Sympla.>

O festival celebra a diversidade artística brasileira em sua máxima potência. O cantor Caetano Veloso, um dos maiores nomes da MPB, sobe ao palco às 20h com um show que passeia por todas as fases de sua carreira, dos clássicos como "Podres Poderes" a músicas recentes como "Anjos Tronchos". >

Já a cantora pop Marina Sena promete colocar o público para dançar com seus sucessos "Por Supuesto", "Tudo Pra Amar Você" e "Dano Sarrada". O rapper capixaba Yago Oproprio, indicado ao Grammy Latino, representa o talento local com seu flow característico e letras afiadas.>

Mapa do Festival +MC Crédito: Divulgação

Além das apresentações musicais, o +MC oferece experiências visuais, gastronômicas e sustentáveis. O público poderá participar de atividades como oficinas, feiras, mostras de cinema e vivências culturais, que começam a partir das 14h. >

>

A programação inclui ainda shows de artistas como Primavera Te Amo, Cila do Coco, Grupo Ticumby de Itaúnas e intervenções de grupos de Congo e cultura popular.>

O evento também reforça seu compromisso com a sustentabilidade: é necessário levar um copo reutilizável com capacidade mínima de 500ml (não pode ser de vidro). >

Confira a programação completa por horário e local:>

Palco Céu (shows ao vivo)

15h – Quarto de Som (Elaine Augusta, Luiza Dutra, Beth M e Carol)

16h – Cila do Coco

17h – Primavera, Te Amo convida Ubunto

18h – Yago Oproprio

19h – Marina Sena

20h – Caetano Veloso





Arena Griô (manifestações culturais)

19h – Ticumbi (com Grupo Ticumbi de Itaúnas)

21h – Retirada do Mastro MC Com Grupos de Congo, Mestre Alcides e Tambor de Jacarenema





Tela Cine Sesc (mostra audiovisual)

14h – Mostra Clip

15h – Show na Tela

16h – Mostra Clip

17h até 20h – Show na Tela (transmissão dos shows do Palco Céu) >

Festival Movimento Cidade Crédito: Vans bumbeers/Divulgação

Serviço

Festival +MC – Música, Cultura e Movimento

Local: Parque da Prainha – Vila Velha

Data: domingo, 17 de agosto

Horário: das 14h às 22h

Ingressos: pelo site Sympla

Acompanhe nas redes: @festival.mc (Instagram oficial) >

